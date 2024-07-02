Окупанти знайшли спосіб швидко проникати за лінію фронту й атакувати позиції ЗСУ – Newsweek

Армія РФ атакує позиції українських військових, використовуючи підземні тунелі.

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Окупанти знайшли спосіб швидко проникати за лінію фронту й атакувати позиції ЗСУ/ колаж: Главред, фото: УНІАН, Радіо Свобода

Російські загарбники риють підземні тунелі, щоб швидко проникати за лінію фронту в Україні та атакувати позиції Збройних сил України в тилу.

Про це повідомляє Newsweek. У виданні зазначили, що російське Міноборони повідомляло про нібито захоплення "великого опорного пункту українських збройних сил" на східній околиці села Північне на Донеччині, використовуючи підземний тунель завдовжки понад 3 кілометри вздовж каналу Сіверський Донець.

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Також окупанти нібито через тунель налагодили постачання боєприпасів, зброї та продовольства своїм штурмовим загонам.

Проте від Генштабу ЗСУ поки що немає підтвердження цієї історії.

У той же час в Newsweek зазначають, що така тактика в окупантів не нова – українські сили ще восени минулого року під час боїв за Авдіївку повідомляли про те, що російські загарбники використовують прориті тунелі.

"Вони риють їх у безпосередній близькості від наших позицій. По-перше, це сприяє маскуванню. По-друге, вони можуть несподівано з'явитися поруч із нашими позиціями", – заявляли тоді в ЗСУ.

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Війна в Україні – останні новини

Раніше в ISW зазначали, що армія РФ увійшла на Сумщину. Будь-який російський наступ у Сумській області спрямований на те, щоб відволікти Сили оборони від інших критичних ділянок на фронті, кажуть в ISW.

Також раніше повідомлялося, що армія РФ може в будь-який момент почати наступ на Сумщині чи Харківщині. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Останнім часом на Харківському напрямку часто проявляють себе ворожі ДРГ.

Нагадаємо, військовий експерт Сергій Грабський раніше пояснив, чим може обернутися для РФ наступ на Торецьк. Окупанти не знижують імпульс наступу на певних напрямках фронту. В першу чергу мова йде про Торецький напрямок, який включає три ділянки.

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