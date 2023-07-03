Окупантів обходять з флангів: ЗСУ знищують росіян і просуваються під Бахмутом

Командувач Сухопутними військами Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про просування українських воїнів на флангах на Бахмутському напрямку.
"Бахмутський напрямок. Є просування наших сил на флангах і ефективне знищення росіян", - написав він у Telegram-каналі.
За його словами, також є приклад роботи по ворожому танку за допомогою САУ М-109 від 17-ї окремої танкової бригади.
"Також воїни цієї бригади вдало відпрацювали по російському міномету. Слава Україні. Продовжуємо знищувати росіян", - додав Сирський.
Ситуація на Бахмутському напрямку
Раніше майор ЗСУ Максим Жорін розповів подробиці знищення бійцями Збройних сил України плацдарму російських військ на одній зі сторін каналу Сіверський Донець-Донбас.
Офіцер ЗСУ пояснив, що основним завданням було ліквідувати плацдарм, який російські окупанти організували на одній зі сторін каналу Сіверський Донець - Донбас.
Нагадаємо, командир 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ полковник Андрій Білецький повідомив про те, що підрозділи українських сил розгромили окупантів РФ на Бахмутському напрямку.
В результаті вдалих дій українських бійців десятки російських загарбників знищені і поранені, підкреслив він в Telegram.
Командир 3 ОШБр уточнив, що бійці 1 механізованого батальйону з його бригади розгромили 3-й батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади РФ.
Журналісти CNN днями повідомили, що ЗСУ домоглися успіхів в районі Бахмута і розбили там частину російських окупаційних військ.
Однак ворог чинив серйозний опір, внаслідок чого сили оборони України зазнали втрат у військовій техніці.
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