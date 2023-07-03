Окупантів обходять з флангів: ЗСУ знищують росіян і просуваються під Бахмутом

ЗСУ продовжують ліквідовувати російських окупантів, наголосив Олександр Сирський.

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Олександр Сирський розповів про просування ЗСУ під Бахмутом / Колаж: Главред, фото: 28-а ОМБр імені лицарів Зимового походу, t.me/osirskiy

Командувач Сухопутними військами Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про просування українських воїнів на флангах на Бахмутському напрямку.

"Бахмутський напрямок. Є просування наших сил на флангах і ефективне знищення росіян", - написав він у Telegram-каналі.

За його словами, також є приклад роботи по ворожому танку за допомогою САУ М-109 від 17-ї окремої танкової бригади.

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"Також воїни цієї бригади вдало відпрацювали по російському міномету. Слава Україні. Продовжуємо знищувати росіян", - додав Сирський.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Раніше майор ЗСУ Максим Жорін розповів подробиці знищення бійцями Збройних сил України плацдарму російських військ на одній зі сторін каналу Сіверський Донець-Донбас.

Офіцер ЗСУ пояснив, що основним завданням було ліквідувати плацдарм, який російські окупанти організували на одній зі сторін каналу Сіверський Донець - Донбас.

Нагадаємо, командир 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ полковник Андрій Білецький повідомив про те, що підрозділи українських сил розгромили окупантів РФ на Бахмутському напрямку.

В результаті вдалих дій українських бійців десятки російських загарбників знищені і поранені, підкреслив він в Telegram.

Командир 3 ОШБр уточнив, що бійці 1 механізованого батальйону з його бригади розгромили 3-й батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади РФ.

Журналісти CNN днями повідомили, що ЗСУ домоглися успіхів в районі Бахмута і розбили там частину російських окупаційних військ.

Однак ворог чинив серйозний опір, внаслідок чого сили оборони України зазнали втрат у військовій техніці.

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