Буча по всій Україні: Зеленський зажадав трибуналу над військовими злочинцями РФ

Володимир Зеленський / Офіс президента

Стаття "Що Росія повинна зробити з Україною", опублікована державним агентством РФ РІА Новості, є одним з доказів для майбутнього трибуналу проти російських військових злочинців.

"Це не просто текст. Це один з доказів для майбутнього трибуналу проти російських військових злочинців", - сказав президент Володимир Зеленський у понеділок, виступаючи по відеозв'язку в парламенті Румунії.

За його словами, "у статті описується чіткий і прорахований порядок знищення всього, що робить українців українцями. Сказано, що потрібно провести "деукраїнізацію" і "деєвропеїзацію" України. Сказано, що навіть назву нашої держави треба стерти. Фактично сказано, що загибель найбільшого числа наших людей у війні тільки вітається".

"Я хочу, щоб Ви мене зрозуміли: вони навіть не ховаються. Вони відкрито говорять про мету вторгнення на територію України. Якби наша армія не вистояла, якби наш народ не піднявся на захист держави, вони зробили б те, що зробили в Бучі – але на всій території України", - заявив Зеленський.

Геноцид у Бучі

Після звільнення Київської області стало відомо про те, що російські військові ґвалтували і вбивали українців в окупованих населених пунктах.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили сотні мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні.

У Бучі в братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.

Окупанти також катували і вбивали українських дітей.

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