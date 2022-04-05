УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Біля Конотопа знайшли тіла трьох закатованих орками мирних мешканців, людей просять не ходити у ліс

5 квітня 2022, 09:06

Сумщину продовжують зачищати від російських окупантів. Голова ОДА закликає місцевих поки що не ходити в ліс – там можуть лишатися росіяни.

тростянец сумская область
Тростянець на Сумщині після звільнення від російьсикх окупантів/ Facebook Дмитро Живицький

У Сумській області українські військові продовжують зачищати землі від російських загарбників. В Конотопському районі вже знайшли трьох мертвих мирних жителів, яких закатували росіяни.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram. За його словами, тіла загиблих були виявлені на місцях, де дислокувалися окупанти.

"Конотопський район. Продовжує район оговтуватися від навали орків. На місцях колишній стоянок ворога уже знайшли, щонайменше, трьох закатованих українців. Мирних мешканців", – зазначив голова ОВА.

Також він закликав місцевих жителів поки що не ходити в ліси, адже там можуть ховатися російські військові.

"Орки не забирають трупи своїх військових – до цього ми звикли ще від початку. А тепер лишають і живих. Тому я вкотре прошу мирне населення: будьте обережні на дорогах, поза межами населених пунктів громад", – наголосив Живицький.

Нагадаємо, раніше Живицький повідомляв, що Збройні сили фактично повернули контроль над Конотопським районом вдень 3 квітня. Зараз там ведуться перевірочні роботи і триває зачистка від окупантів.

Росіяни катують мирних жителів на окупованих територіях

Раніше у Тростянці Сумської області після звільнення міста від окупантів правоохоронці виявили тіло чоловіка, якого катували росіяни. Тіло лежало у гаражі і було з множинними тілесними ушкодженнями.

Також раніше повідомлялося, що в Бучі на Київщині в одному з будинків українські військові знайшли облаштовану російськими окупантами катівню. Туди звозили беззбройних бучанців, зв'язували, ставили на коліна – і вбивали пострілом в голову. Пізніше стало відомо, що подібну катівню виявили і в підвалі дитячого санаторію в Бучі. Там були тіла п'ятьох місцевих жителів із зав'язаними руками.

Читайте також:

viber
війна в Україні Сумська область вторгнення Росії Конотоп
Реклама
Популярне
Порізав ножем і погрожував пістолетом: 20-річний окупант жорстоко зґвалтував жінку під ХарковомПорізав ножем і погрожував пістолетом: 20-річний окупант жорстоко зґвалтував жінку під Харковом Прикмети на 4 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 4 квітня: що не можна робити і як не потрапити в біду Рашист, який потрапив у полон і був обміняний на воїна ЗСУ, знову хоче воювати проти УкраїниРашист, який потрапив у полон і був обміняний на воїна ЗСУ, знову хоче воювати проти України Гороскоп Таро на квітень 2022: Близнюкам - вдалі обставини, Рибам - великі зміниГороскоп Таро на квітень 2022: Близнюкам - вдалі обставини, Рибам - великі зміни "Живі були поруч з мертвими": під Черніговом знайшли підвал, в якому окупанти тримали 150 осіб"Живі були поруч з мертвими": під Черніговом знайшли підвал, в якому окупанти тримали 150 осіб

Останні новини

09:38

Знищив генерала і багато бронетехніки РФ: в ЗСУ розповіли про героїзм пораненого українського снайпера

09:06

Біля Конотопа знайшли тіла трьох закатованих орками мирних мешканців, людей просять не ходити у лісВідео

08:57

Путін напав на Україну, щоб не дати їй жити краще за РосіюПогляд

08:23

Конгресмени вимагають, щоб Байден дав Україні більше літаків і ракет – CNNВідео

07:39

Вразили звірства РФ у Бучі: мільйонер з Чехії пожертвував 4 млн доларів на зброю для ЗСУВідео

Реклама
07:03

"Уже скоро вони не витримають і видихнуться": Арестович назвав терміни закінчення війниВідео

06:29

У Маріуполі українські військові знищили 2 танки і багато російської піхотиВідео

06:29

Доля війни з Росією буде вирішуватися під Харковом і на ДонбасіПогляд

06:22

Гороскоп на сьогодні, 5 квітня 2022: Левам – грошові надходження, Дівам - старі проблеми

05:46

Готуємося до жорстокої активності окупантів на Донбасі і біля Харкова – ЗеленськийВідео

05:30

Загарбники обстріляли хімзавод на Донеччині: подробиці

05:03

У США дали прогноз щодо нової фази війни Росії проти України

04:35

"На твоїй могилі заспіваємо ми дружно гімн України": Потап "припечатав" пропагандиста КрасовськогоВідео

04:05

Награбоване в Україні спливло у РФ: біженка з Ірпеня вирахувала мародераВідео

03:35

ЗСУ розбили окупантів РФ у Харківській області та показали понад 50 одиниць знищеної технікиФото

03:05

4 жіночі стрижки на тонке волосся для заповітного об'єму, які легко укладати

02:41

Авторка "Никогда мы не будем братьями" звернулася до РФ зі страхітливим пророцтвомВідео

01:58

Тіла не впізнати: Росія залишилась без цілого танкового батальйону "визволителів"

01:28

Коли в Україні чекати справжньої спеки, синоптики назвали датуВідео

01:00

Полонений капітан російської армії вирішив воювати проти ПутінаВідео

Реклама
00:33

"Тобі смерть дзвонить": окупанти-мародери РФ, які грабували Україну, отримують несподівані дзвінкиВідео

00:16

ЗСУ пошкодили фрегат російського флоту - Арестович

04 квітня, понеділок
23:58

Напад росії на Україну: що буде зі здоров'ям українців та їх дітейВідео

23:57

Окупантів спіймали на брехні: вбиті тижнями перебували на вулицях БучіВідео

23:31

Нелюдська жорстокість: окупанти по-звірячому розправилися із захисниками БучіВідео

23:25

Орки обстріляли касетними боєприпасами Миколаїв: 10 загиблих, багато поранених

22:43

Зеленський сформував делегацію для переговорів з РФ щодо завершення війни

22:37

"Нічого людського в ній вже немає": дочка фанатки Путіна Єгорової закликала поставити на ній крапку

22:33

У підвалі дитячого санаторію Бучі виявили катівнюВідео

22:30

Буча по всій Україні: Зеленський зажадав трибуналу над військовими злочинцями РФВідео

22:13

"Я помилявся": президент Німеччини різко змінив свою позицію щодо ПП-2

21:51

Арешт і камера суворого режиму: прокурор з Гааги пояснив, що чекає на ПутінаВідео

21:23

Лавров висловився щодо можливості проведення переговорів Путіна з Зеленським

20:58

Відправили тонни награбованого в Україні: у Білорусі злили дані мародерів РФВідео

20:52

Інфекції та рак: що хронічний страх може зробити зі здоров'ямВідео

20:42

Загроза існування і нові бої: астролог передбачила гарячу фазу війни для України і назвала дату

20:35

Різанина в Бучі та російський нацизм: чому Європі важливо зрозуміти суть війни в УкраїніПогляд

20:31

Влада Ірпеня вигадала, як поновити сполучення з КиєвомВідео

20:23

Мародера з Ірпеня спіймали на Житомирщині: допоміг дурний збіг

20:12

Росії не місце в Раді ООН з прав людини - МЗС Британії

Реклама
20:01

Рупор роспропаганди опублікував прямий заклик влаштувати в Україні геноцид

19:54

Снігопад і потужний вітер: в Україну йде небезпечне похолоданняВідео

19:48

ЗСУ витіснили ворога з Житомирської області

19:45

У окупантів віджали боєприпаси: українські селяни допомагають ЗСУ ризикуючи життямВідео

19:30

Прикмети на 6 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

19:21

СБУ з'ясувала причину "відведення" російських військ: перехоплено нову розмову орків

19:20

Масове вбивство у Бучі: журналісти назвали імена орків-катівВідео

19:18

Російському диктатору Путіну не шкода не тільки українців, а й росіянПогляд

18:39

"Варвар і військовий злочинець": Байден жорстко припечатав Путіна через бійню в БучіВідео

18:20

Премія Дарвіна для рашиста: мародер замість захисної пластини в бронежилет вставив MacBookВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти