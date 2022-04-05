Біля Конотопа знайшли тіла трьох закатованих орками мирних мешканців, людей просять не ходити у ліс

Тростянець на Сумщині після звільнення від російьсикх окупантів/ Facebook Дмитро Живицький

У Сумській області українські військові продовжують зачищати землі від російських загарбників. В Конотопському районі вже знайшли трьох мертвих мирних жителів, яких закатували росіяни.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram. За його словами, тіла загиблих були виявлені на місцях, де дислокувалися окупанти.

"Конотопський район. Продовжує район оговтуватися від навали орків. На місцях колишній стоянок ворога уже знайшли, щонайменше, трьох закатованих українців. Мирних мешканців", – зазначив голова ОВА.

Також він закликав місцевих жителів поки що не ходити в ліси, адже там можуть ховатися російські військові.

"Орки не забирають трупи своїх військових – до цього ми звикли ще від початку. А тепер лишають і живих. Тому я вкотре прошу мирне населення: будьте обережні на дорогах, поза межами населених пунктів громад", – наголосив Живицький.

Нагадаємо, раніше Живицький повідомляв, що Збройні сили фактично повернули контроль над Конотопським районом вдень 3 квітня. Зараз там ведуться перевірочні роботи і триває зачистка від окупантів.

Росіяни катують мирних жителів на окупованих територіях

Раніше у Тростянці Сумської області після звільнення міста від окупантів правоохоронці виявили тіло чоловіка, якого катували росіяни. Тіло лежало у гаражі і було з множинними тілесними ушкодженнями.

Також раніше повідомлялося, що в Бучі на Київщині в одному з будинків українські військові знайшли облаштовану російськими окупантами катівню. Туди звозили беззбройних бучанців, зв'язували, ставили на коліна – і вбивали пострілом в голову. Пізніше стало відомо, що подібну катівню виявили і в підвалі дитячого санаторію в Бучі. Там були тіла п'ятьох місцевих жителів із зав'язаними руками.

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