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Штурми РФ закінчуються провалом: офіцер про ситуацію на Покровському напрямку

6 серпня 2024, 12:29оновлено 6 серпня, 13:25
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Попри напружену ситуацію на Покровському напрямку напружена, Сили оборони України продовжують знищувати ворога та контролювати позиції.
всу, зсу, война, війна
ЗСУ відбивають штурми окупантів в Покровську/Колаж Главред, Фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Командование Объединенных Сил ВС Украины

Офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів, що російські окупанти хочуть перерізати трасу Покровськ – Костянтинівка.

"Ситуація характеризується, якщо коротко, напруженою, але контрольованою безпосередньо з нашої позиції. Чому? Тому що ми попри перевагу ворога в особовому складі, перевагу ворога в артилерійських снарядах, в інших видах озброєння, ми не даємо їм виконати ті завдання, які вони собі ставлять, які ставить їм їхнє командування", — сказав офіцер.

Цехоцький також зазначив, що через постійні атаки вороги зазнають втрат.

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"Є просто піхотні штурми — кажу за 3-4 місяці — які ми сьогодні спостерігаємо на нашому напрямку. Є період, коли вони, накопичивши техніку, пробують зробити ударний кулак та цією технікою вдарити в одному місці. У цей самий час піхота йде в іншому місці, група до взводу, чоловік 30. Липень можна характеризувати як постійні штурми по всій лінії фронту. Тобто на всі позиції абсолютно одночасно, хвиля за хвилею йшли 5-6 осіб, десь 10 осіб", — сказав він.

Агресори в момент висування на лінію бойового зіткнення змінили тактику і тепер активно використовують мотоцикли, ділиться офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ ім. Якова Гандзюка.

"Таким чином вони сподіваються проскочити наші FPV-дрони. Природно, артилерією по одному мотоциклісту стріляти не будеш. Але знову ж таки, пілоти їх, скажімо, вирахували в цих маневрах, і дуже успішно ми їх знищуємо разом з їхніми мотоциклами", — сказав Цехоцький.

Також Сергій Цехоцький доповів, що буквально тиждень тому окупанти намагалися проводити штурми із застосуванням бронетехніки.

"Бронетехніки в кількості до 40 одиниць, десь 38 ми нарахували. БМП, танки, МТЛБ — це для підвезення особового складу, пішли в атаку й абсолютно за найкоротший період часу вже там залишки тікали назад. Минають 3 дні, піхота, 4 одиниці БМП у районі населеного пункту Красногорівка пішли в атаку. Те ж саме. Перший постріл, четверта БМП встигла втекти, 3 згоріли на місці, навіть з екіпажем деякі. Ось така ситуація. І це ось кожен день", — сказав Цехоцький.

Що відомо про наступ РФ на Сході - останні новини

Через те, що командування РФ усвідомлює неможливість захоплення Харкова, агресори сконцентрували сили на Сході. Сергій Цехоцький пояснив, що кінцевий результат російського наступу полягає в тому, щоб вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Раніше офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ ім. Якова Гандзюка розповідав, що певні успіхи ворога на Покровському напрямку обумовлені тим, що окупанти прокладають собі шлях до своїх цілей великою кількістю своїх загиблих і поранених.

А тим часом глава Торецької МВА Василь Чинчик заявив, що ситуація в Торецьку ускладнилась - ворог підійшов впритул до міста.

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