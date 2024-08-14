Не лише Покровськ: росіяни націлились на ще одне стратегічне місто - що відомо

Ситуація на Покровському напрямку залишається складною, росіяни наступають в напрямку самого Покровська та міста Миргород, зазначили в ОВА.

https://glavred.net/ukraine/ne-tolko-pokrovsk-rf-nacelilas-na-eshche-odin-strategicheskiy-gorod-chto-izvestno-10588622.html Посилання скопійоване

Росіяни наступають в напрямку кількох стратегічних міст / Колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України, 43 окрема механізована бригада

Ціллю російського наступу в Донецькій області залишається місто Покровськ та Мирноград. Ворог безуспішно намагається прорвати оборону українських військ на цьому напрямку. Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, злагоджені дії Сил оборони України не дозволяють російським окупантам просуватись на всіх напрямках бойових дій на Донеччині.

"Обстановка дуже складна. У ворога пріоритет - захопити місто Покровськ та місто Мирноград", - наголосив він. відео дня

Він також зазначив, що в місті Торецьк на Донеччині залишаються близько трьох тисяч людей, і щодня вдається евакуювати 10-15 мешканців. Ситуацію в місті він охарактеризував як "дуже складну".

"Ворог місто не зайняв, заходив ДРГ. Наші захисники їх відбили і місто перебуває повністю під нашим контролем", – додав Філашкін.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

Ситуація на фронті - що відомо про бої на Донеччині

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, армія Росії зіткнулася з серйозними перешкодами, вперлася у канал у Часовому Яру на Донеччині. Подальші штурми обернуться для неї значними втратами, про це повідомив військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов, зазначивши, що атаки ворога на цьому напрямку не припиняються ні на мить.

Після захоплення Авдіївки в лютому цього року окупанти почали просуватися далі на північний захід, і зараз їхній найближчий великий об'єкт на цьому напрямку — Покровськ. Якщо на початку року російські війська знаходилися за 38 км від Покровська, то тепер вони наблизилися на відстань 15 км.

У міській забудові біля Торецька на Донеччині тривають важкі бої, а іноді в місто проникають диверсійно-розвідувальні групи окупантів, про це повідомив в.о. пресофіцера 32-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Олександр Бордіян.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред