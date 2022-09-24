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Українських студентів можуть мобілізувати до ЗСУ - Арестович

24 вересня 2022, 23:59

Арестович заявив, що зараз на кону стоїть питання існування української нації.

ВСУ, Арестович
Арестович / Генеральний штаб ЗСУ, скріншот

Зараз студентів, які навчаються за кордоном, перестали відпускати з України.

Як заявив під час спілкування з російським правозахисником Марком Фейгіним радник Офісу президента Олексій Арестович, українських студентів можуть мобілізувати до ЗСУ.

Арестович заявив, що зараз на кону стоїть питання існування української нації.

"Поки студентів не чіпають, вони не йдуть в армію, але цілком може виявитися таке, що підуть взагалі всі або дуже багато. Якщо в Росії мобілізують мільйон, то про який виїзд ви говорите? Ви взагалі хочете, щоб Україна вціліла або хочете вирішити свої особисті проблеми з навчанням в Сорбонні або Оксфорді?",- заявив Арестович.

Мобілізація в Україні

Україна може зробити мобілізацію, якщо це знадобиться. За словами Арестовича, в Україні проживає 40 млн осіб, тому армію можна збільшити на 5,5 млн військовослужбовців.

Часткова мобілізація в Росії

Глава країни-агресора РФ Володимир Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію в Росії. Москва зібралася спочатку закликати на війну проти України військових запасу та осіб, які служили в російській армії строкову службу.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу зробив заяву, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів. Їх збираються направити в Україну нібито для контролю окупованих територій.

Радник глави МВС Вадим Денисенко зазначив, що на першому етапі Росія мобілізує максимум 40-50 тисяч осіб. Більше система не зможе навчити і екіпірувати.

За допомогою мобілізації Путін зібрався стабілізувати лінію фронту і зупинити просування ЗСУ.

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