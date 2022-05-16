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Українських активістів у Криму "викуповують" у місцевих чиновників

16 травня 2022, 00:37

В окупований Крим вивозять українських активістів з Херсонської та Запорізької областей.

Україна, Крим, прапор
Українських активістів у Криму "викуповують" у місцевих чиновників / УНІАН

Деяких українських активістів, яких насильно вивозять в окупований Крим, вдається повернути в Україну завдяки корумпованості російських силовиків. Цінник починається від 250 доларів, повідомив під час виступу депутат Верховної Ради Мустафа Джемілєв в ефірі телемарафону.

"Зараз стоїть питання, як би вивезти цих активістів. Ну, слава Богу, там трохи нас рятує традиційна російська корупція: нам вдається "викупити" деяких наших співгромадян", - зазначив Джемілєв.

"Починається від 250 доларів і вище. Залежно від того, з ким домовлятися. Не з усіма це можна. Спочатку потрібно домовлятися, Треба знати, хто там стоїть на посаді. Не дуже проста операція. Ось мені вдалося, наприклад, викупити 7 людей", - повідомив народний депутат.

В окупований Крим вивозять українських активістів з Херсонської та Запорізької областей, а потім відправляють вглиб Росії. Хоча, за словами Джемілєва, вже стало відомо про декілька випадків зникнення викрадених українців безвісти.

Війна Росії проти України

У військах РФ у другій половині квітня оголосили про початок другої фази своєї, мовляв," спеціальної військової операції " проти України. Заступник командувача військами Центрального військового округу Рустам Міннекаєв заявив, що в рамках наступної хвилі наступу росіяни мають намір захопити всі райони Донбасу, південні регіони України і створити коридор у вже окупований у 2014 році Крим.

Радник глави офісу президента Олексій Арестович вважає, що вже у середині червня війська України можуть піти в масштабний наступ на позиції російських окупантів. За його словами, до кінця травня-початку червня ЗСУ повинні отримати важке озброєння від Заходу. Україна очікує, коли поставки дозволять перейти до реалізації мети.

Радник глави МВС Віктор Андрусів сказав, що Росія не може реалізувати свої плани по оточенню військ України. У районі Херсонщини наступ окупантів заглох, а на півночі Харківщини українська армія може перекрити їм тили. Згідно з його прогнозом, росіяни вже через 10 днів можуть припинити активний наступ на фронті і перейти до так званої "повзучої окупації".

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