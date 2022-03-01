Російські окупанти масово здаються в полон-Генштаб ЗСУ / Фото Reuters

Потужна оборона українських військовослужбовців стрімкими темпами знижує моральний дух російських окупантів. Про це повідомляють представники Генерального штабу ЗСУ на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook.

Генеральний штаб ЗСУ озвучив сумарні орієнтовні втрати ворога з 24 лютого по 1 березня станом на 6:00:

особовий склад 5710;

полонених - 200;

літаки – 29;

вертольоти - 29;

танки – 198;

бойові броньовані машини - 846;

артилерійські системи - 77;

засоби ППО - 7;

РСЗВ - 24;

цистерни - 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;

катери – 2а;

автомобільна техніка - 305.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що керівник Міністерства оборони України Олексій Резніков заявив про підтримку ініціативи Міжнародної IT-спільноти щодо збереження життів українців.

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За його словами, гроші для забезпечення цієї ініціативи збирають лідери світової ІТ-індустрії.

"Ми пропонуємо російським солдатам вибір: загинути на неправедній війні або повну амністію і 5 мільйонів рублів компенсації. Якщо вони складуть зброю і добровільно здадуться в полон", - заявив Резніков.

Він також додав, що кожен, хто відмовиться бути окупантом – наблизить світ. Однак для тих, хто обере шлях загарбника – помилування не буде.