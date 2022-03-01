Російські окупанти масово здаються в полон - Генштаб ЗСУ

"Зафіксовані випадки дезертирства і добровільної здачі в полон цілими підрозділами", — йдеться в офіційному повідомленні Генерального штабу.
Потужна оборона українських військовослужбовців стрімкими темпами знижує моральний дух російських окупантів. Про це повідомляють представники Генерального штабу ЗСУ на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook.
Генеральний штаб ЗСУ озвучив сумарні орієнтовні втрати ворога з 24 лютого по 1 березня станом на 6:00:
- особовий склад 5710;
- полонених - 200;
- літаки – 29;
- вертольоти - 29;
- танки – 198;
- бойові броньовані машини - 846;
- артилерійські системи - 77;
- засоби ППО - 7;
- РСЗВ - 24;
- цистерни - 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
- катери – 2а;
- автомобільна техніка - 305.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що керівник Міністерства оборони України Олексій Резніков заявив про підтримку ініціативи Міжнародної IT-спільноти щодо збереження життів українців.
За його словами, гроші для забезпечення цієї ініціативи збирають лідери світової ІТ-індустрії.
"Ми пропонуємо російським солдатам вибір: загинути на неправедній війні або повну амністію і 5 мільйонів рублів компенсації. Якщо вони складуть зброю і добровільно здадуться в полон", - заявив Резніков.
Він також додав, що кожен, хто відмовиться бути окупантом – наблизить світ. Однак для тих, хто обере шлях загарбника – помилування не буде.