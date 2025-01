Українські військові просунулися на Курщині: в ISW розповіли подробиці

Коротко:

Українські військові в межах операції в Курській області країни-агресорки Росії 16 січня просунулися на своєму головному виступі на тлі боїв у цьому районі.

Російські війська зазнають втрат під час бойових зіткнень, зокрема, багато втрат зазнають сили КНДР, які воюють на боці РФ. Про це зазначають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Згідно з геолокаційними кадрами, які були опубліковані 15 січня, нещодавно українські сили просунулися від міжнародного кордону до центральної частини села Успенівка (на південь від Кореневого й одразу за російсько-українським кордоном).

Російський воєнний кореспондент стверджував, що російським військам нібито вдалося просунутися на північ і північний схід від Махновки (на південь від Суджі). Проте аналітики ISW не виявили підтвердження цієї заяви. Інше російське джерело визнало, що ЗСУ контратакували позиції росіян біля Махновки.

Як повідомляв Главред, колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун розповів, як Україна змінила правила гри на Курщині. Росія вже не може диктувати умови через захоплені території.

Також раніше Ягун зазначав, що ЗСУ заходять у тил ворога на Курщині. Правильна тактика українських військових дозволяє їм неочікувано для ворога захоплювати нові території РФ.

Нагадаємо, аналітики ISW зазначили, що до середини квітня військовий контингент КНДР на Курщині може бути знищено. Північнокорейські війська, які беруть участь у бойових діях у Курській області, зазнають критично високих втрат.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.