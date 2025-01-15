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Вибили козирі з рук Кремля: як Україна змінила правила гри на Курщині - Ягун

Даяна Швець
15 січня 2025, 17:20
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Росія вже не може диктувати умови через захоплені території.
Вибили козирі з рук Кремля: як Україна змінила правила гри на Курщині - Ягун
Плани Росії на Курщині провалились / Колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ, скріншот

Що сказав Ягун про Курщину:

  • Росіяни не зможуть досягти своїх цілей до 20 січня
  • Росія хотіла торгувати захопленими територіями, але плани провалилися
  • Стародубщина – це наші землі, але зараз головне втримати Україну

Колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун оцінив значення нинішнього наступу Збройних сил України на Курщині, зазначивши, що ця операція змінила ситуацію на фронті та позбавила Росію можливості диктувати свої умови на основі "реалій на землі".

"Дедлайни щодо звільнення Курщини ставилися російським керівництвом уже не раз, але ЗСУ і досі контролюють частину території Росії. Задача "звільнити Курщину до 20 січня" аналогічна планам росіян "до нового року вийти на кордони Донецької області" – певно, вони просто забули уточнити, до якого саме нового року.", – підкреслив Ягун під час чаті на Главреді.

Він зазначив, що Курська операція стала стратегічно важливим кроком, який дозволив Україні уникнути серйозних загроз на інших напрямках.

"Якби не було Курської операції, ситуація для нас була би вкрай складною, і наші позиції на Донеччині не були б кращими, якби ми кинули сили не на Курщину, а на Донбас. Ситуація була б така сама, як зараз, можливо, навіть критичніша, тому що Росія кинула би всі зусилля саме на Донецьку область, але водночас ми б мали ще окуповану територію на Чернігівщині та Сумщині. Адже росіяни торік готували наступ на декількох напрямках: на Харківщині, і там ми бачили дії ворога в травні, а також мали відбутися операції в Сумській й Чернігівській областях.", – пояснив експерт.

За словами Ягуна, раніше російська сторона планувала закріпити захоплені території та використати їх як розмінну монету для подальших переговорів.

"Росіяни говорили би приблизно так: "Ми захопили частину ваших територій, які не є російськими за нашою конституцією, тож ми вам віддамо ці території, але ви нам натомість – Херсонщину, Запоріжжя, Донеччину та Луганщину повністю".", – додав він.

Експерт також зазначив, що завдяки успіхам ЗСУ зникли мирні ініціативи, запропоновані Китаєм і Бразилією, які базувалися на закріпленні "реалій на землі".

Коментуючи історичні аспекти, Ягун нагадав, що взагалі-то Україна має свої права на частину територій.

"Та й взагалі, Стародубщина – це українські землі. Ба більше, українські землі є і на Далекому Сході, але ж зараз притомні люди не будуть говорити, що ми почнемо відвойовувати Зелений Клин, Сірий Клин або Жовтий Клин – там багато Клинів було. Нам точно зараз не до Клинів – тут би Україну втримати", - сказав експерт.

Дивіться відео розмови з генерал-майором запасу СБУ Віктором Ягуном:

Ситуація в Курській області - що відомо

Також Главред розповідав, як Україна зламала великий наступ Кремля. Завдяки контратакам ЗСУ, загарбницький план РФ знову провалився з великими втратами для ворога.

Окрім цього, ЗСУ на Курщині унеможливлюють ворожі плани ворога щодо захоплення нових регіонів. Як попередив військовий аналітик Денис Попович, десятки тисяч солдатів РФ "нависли" над Сумами.

Таким чином, ЗСУ не можуть зараз просто так залишити територію Росії, адже це відкриє шлях 60 тисячам російських військових. Згідно з даними The Washington Post, зосередженість України на Курщині підкреслює стратегічну важливість цього регіону.

Більше новин про ситуацію на фронті:

Хто такий Віктор Ягун

Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

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