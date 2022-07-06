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Українські військові приїхали на навчання до Британії: в уряді розповіли подробиці

6 липня 2022, 11:08

Курси, за якими навчатимуться українські бійці, триватимуть по кілька тижнів.

українські військові, Британія та Україна
Українські військові тренуються в Британії/ Генштаб ЗСУ, Reuters

До Великої Британії прибула перша група українських військових, які приїхали на навчання. Вони будуть тренуватися на військових полігонах. Про це заявив міністр оборони Британії Бен Уоллес, йдеться на сайті уряду.

Всього Британія планує навчити 10 тис. українських бійців.

Українські воїни пройдуть курси з надання першої допомоги на полі бою, бойових навичок, поводженню зі зброєю, а також тактиці патрулювання і законах збройних конфліктів. Кожен курс триватиме кілька тижнів.

"Ми прагнемо збільшити масштаб і частоту цих курсів відповідно до українських вимог. Ми також обговорюємо з міжнародними партнерами варіанти розширення участі в програмі навчання, конструктивно працюючи з країнами, готовими надати підтримку, надавши інструкторів або обладнання", - додав міністр.

У Британії планують розвивати навчальний пакет. Однак деякі деталі навчань будуть зберігати в таємниці в цілях безпеки.

"Ця діяльність є пріоритетною для міністерства оборони в рамках невпинних зусиль Великобританії щодо зміцнення збройних сил України і демонструє незмінне лідерство Великобританії у відповідь на агресивну війну Росії", - сказав Уоллес.

Також повідомляється, що британський уряд надав Україні військову допомогу в розмірі 2,3 млрд фунтів стерлінгів. Це включає в себе тренування солдатів.

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Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон звернувся до Володимира Зеленського з пропозицією навчити українських військових на території Британії.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що це чудова можливість, адже підготовка британської піхоти є однією з найкращих у світі. Російські крилаті ракети, які б'ють по навчальних центрах, значно ускладнюють і затягує підготовку українських бійців, що відтягує і саме контрнаступ.

Інші новини:

війна в Україні Британия ЗСУ російське вторгнення
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