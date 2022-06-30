У Зеленського існує план потужної відсічі росіянам - Джонсон

Зеленський розробив план відсічі росіянам-Джонсон / скріншот Офіс президента

Глава держави Володимир Зеленський розробив план відсічі окупаційним військам та їхнього повернення на позиції до 24 лютого, заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон на саміті країн-членів НАТО, повідомляє РБК-Україна.

Він зазначив, що здійснював візити в Україну незадовго до початку самітів для того, щоб отримати реальне уявлення про позицію Зеленського і його адміністрації, дізнатися, як саме вони оцінюють ситуацію.

"Вони бачать спосіб, як змінити динаміку в цьому році, в найближчі кілька місяців", - сказав він.

Джонсон додав, що партнери України мають допомагати країні наскільки можуть.

"Вони показали, що можуть чинити опір. Вони можуть продемонструвати свою дивовижну здатність давати відсіч", - сказав він.

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Джонсон зазначив, що важливо передавати Україні реактивні системи залпового вогню, так як українські війська виявилися дуже гнучкими в їхньому використанні.

"Ми думаємо, що в їхніх силах дати відсіч росіянам та повернути їх на позиції 24 лютого. І це безумовно те, що Володимир (Зеленський - ред.) говорить, що він хоче зробити, і розробив план для цього", - додав прем'єр-міністр Великобританії.

Нагадаємо, голова російського ВТБ Андрій Костін попереджав Росію про швидкий дефолт за державним боргом у зв'язку з санкціями Заходу. Іноземні інвестори можуть об'єднатися, подати позов до суду і вимагати своїх грошей. В такому випадку російські компанії більше не зможуть брати кредити в західних країнах, а кредитування в Китаї буде дорожче.

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