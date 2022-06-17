Джонсон вдруге приїхав до Києва і зустрівся із Зеленським

Зеленський і Джонсон / Офіс президента

Прем'єрміністр Британії Борис Джонсон вдруге після початку повномасштабної війни приїхав до Києва.

Британський лідер зустрівся з Володимиром Зеленським.

"Багато днів цієї війни довели: підтримка України з боку Великої Британії жорстка і рішуча. Радий знову бачити в Києві великого друга нашої країни Бориса Джонсона", - написав Володимир Зеленський.

Що обговорювали Джонсон і Зеленський

Як повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак, обговорили з Борисом необхідність постачання важкої зброї і систем ППО.

"Ми дуже вдячні Британії за потужну підтримку. Як то кажуть, друзі пізнаються в біді. У нас спільні цілі і розуміння, як їх досягти. Україна переможе з такими сильними союзниками", - написав Єрмак.

На зустрічі обговорювали:

необхідність постачання важкої зброї і систем ППО;

економічну підтримку України;

посилення санкційного тиску на Росію, зокрема, пропозиції міжнародної групи Макфола-Єрмака;

гарантії безпеки для України;

необхідність компенсації Росією завданих збитків нашій державі.

Візит Джонсона до Києва

9 квітня президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, який прибув до Києва без попереднього оголошення.

Після зустрічі Зеленський і Джонсон у Києві вийшли на загальний брифінг.

Президент України подякував Главі британського уряду за його приїзд і за підтримку українського народу.

У свою чергу, Джонсон пообіцяв відправити Києву 120 одиниць бронетехніки і нові протикорабельні ракетні системи.

Також Великобританія надасть Україні новий пакет фінансової та військової допомоги.

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