Джонсон вдруге приїхав до Києва і зустрівся із Зеленським

Британський лідер зустрівся з Володимиром Зеленським у Маріїнському палаці.
Прем'єрміністр Британії Борис Джонсон вдруге після початку повномасштабної війни приїхав до Києва.
Британський лідер зустрівся з Володимиром Зеленським.
"Багато днів цієї війни довели: підтримка України з боку Великої Британії жорстка і рішуча. Радий знову бачити в Києві великого друга нашої країни Бориса Джонсона", - написав Володимир Зеленський.
Що обговорювали Джонсон і Зеленський
Як повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак, обговорили з Борисом необхідність постачання важкої зброї і систем ППО.
"Ми дуже вдячні Британії за потужну підтримку. Як то кажуть, друзі пізнаються в біді. У нас спільні цілі і розуміння, як їх досягти. Україна переможе з такими сильними союзниками", - написав Єрмак.
На зустрічі обговорювали:
- необхідність постачання важкої зброї і систем ППО;
- економічну підтримку України;
- посилення санкційного тиску на Росію, зокрема, пропозиції міжнародної групи Макфола-Єрмака;
- гарантії безпеки для України;
- необхідність компенсації Росією завданих збитків нашій державі.
Візит Джонсона до Києва
9 квітня президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, який прибув до Києва без попереднього оголошення.
Після зустрічі Зеленський і Джонсон у Києві вийшли на загальний брифінг.
Президент України подякував Главі британського уряду за його приїзд і за підтримку українського народу.
У свою чергу, Джонсон пообіцяв відправити Києву 120 одиниць бронетехніки і нові протикорабельні ракетні системи.
Також Великобританія надасть Україні новий пакет фінансової та військової допомоги.
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