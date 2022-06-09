У Чернігові прем'єра Джонсона "зробили" козаком Чуприною: яскраві фото

Борис Джонсон/ Колаж фото УНІАН і суспільне. Чернігів

Британського прем'єра Бориса Джонсона заочно зробили українським козаком і дали нове прізвище ‒ Чуприна. Як повідомляє портал "Суспильне", весь процес провела чернігівська громада Катерининської церкви.

Як кажуть парафіяни, вже дуже скоро Джонсон отримає відповідну козацьку грамоту і власний портрет. Які й підтвердять те, що він тепер козак Чуприна.

Таким чином місцеві козаки хотіли подякувати британському прем'єру за ту допомогу, яку він надає Україні у війні проти Росії.

"Це наша повага і вдячність цій видатній людині за те, що вона підтримувала Україну. Зверніть увагу, він в Instagram підписується як Джонсон - це британське прізвище на український манер. Тому це не наша ідея, а він сам нам підказав, що потрібно робити", – каже заступник генерального директора місцевого музею Андрій Лісовий.

Прізвище нову Джонсону теж підібрали не випадково. Вона якнайкраще відображає унікальні особливості його як політика і людини.

"Ви бачите, що у нього на голові зачіска вільна, підкреслює його характер, підкреслює його волю. Прямо по обличчю видно, що це велика людина. Тому цю рису ми і хотіли підкреслити для того, щоб в майбутньому, коли люди чули "Борис Чуприна", то одразу розуміли, про кого йде мова", – підсумував Лісовий.

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Нагадаємо, раніше відбулося засідання британської Консервативної партії, на якому вирішувався питання про висловлення вотуму довіри Борису Джонсону.

"За" його кандидатуру проголосували 211 депутатів-консерваторів. Проти проголосувало 148. Відповідно, Джонсон залишився на посаді прем'єра.

Пізнішепрессекретар Бориса Джонсона в коментарі західному новинному агентству Reuters процитував боса - з приводу того, що влада різних країн світу нітрохи не повинна примушувати влада України до того, щоб вони пішли на "поганий мир" з країною-агресором - Російською Федерацією.

"Він сказав, що важливо, щоб на президента Зеленського не тиснули, щоб він погодився на поганий мир, зазначивши, що погані мирні угоди не тривають довго. Він сказав, що світ повинен уникати будь-якого результату, при якому необґрунтована агресія Путіна буде здаватися виправданою", - сказав спікер британського прем'єра.

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