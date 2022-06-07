Ніхто не повинен примушувати Україну до "поганого миру" з Росією - Джонсон

Борис Джонсон / Колаж Фото УНІАН

Влада різних країн світу нітрохи не повинна примушувати владу України до того, щоб вони пішли на "поганий мир" з країною-агресором ‒ Російською Федерацією. Такі слова британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона процитував його прессекретар в коментарі західному новинному агентству Reuters.

Чиновник під час чергового засідання уряду Сполученого Королівства, яке відбулося напередодні, особисто пообіцяв, що Великобританія як була, так і залишатиметься на "передньому краї" підтримки України в боротьбі з російською військовою агресією.

"Він сказав, що важливо, щоб на президента Зеленського не тиснули, аби він погоджувався на поганий мир. І зазначив, що погані мирні угоди не тривають довго. Він сказав, що світ повинен уникати будь-якого результату, при якому необґрунтована агресія Путіна буде здаватися виправданою", - сказав прессекретар британського прем'єра.

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Нагадаємо, раніше відбулося засідання Британської Консервативної партії, на якому вирішувався питання про висловлення вотуму довіри Борису Джонсону.

"За" його кандидатуру проголосували 211 депутатів-консерваторів. Проти проголосувало 148. Відповідно, Джонсон залишився на посаді прем'єра.

До того Борис Джонсон офіційно підтвердив - Лондон передасть Києву партію новітніх реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) з дальністю бою до 80 кілометрів.

Британці, як каже Джонсон, нададуть українській армії РСЗВ моделі M270 і будуть поставляти великі партії боєприпасів M31A1 - у величезних масштабах.

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