Українські пілоти почнуть навчання на F-16 наступного тижня - Politico

Процес навчання українських льотчиків може бути прискорений у зв'язку з гострою необхідністю повернути їх на поле бою.

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Стало відомо, коли українські пілоти почнуть навчання на F-16 / Колаж: Главред, фото: УНІАН, US Air Force

Вже наступного тижня українські льотчики почнуть навчання на винищувачах F-16 в американській Арізоні. Про це повідомило видання Politico з посиланням на чотирьох неназваних чиновників США.

За словами співрозмовників видання, очікується, що льотчики Повітряних сил почнуть підготовку до польотів на F-16 на базі Національної гвардії в Тусконі.

Невелика група льотчиків прибула в США у вересні для проходження курсів англійської мови на базі Лакленд в Техасі. Вони пройшли перший тест на знання англійської мови та направляються на авіабазу Нацгвардії Морріс в Арізоні.

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Спочатку українські військові вивчать основи управління F-16 в класі на тренажерах, а потім перейдуть до польотів на реальних літаках.

Процес навчання українських льотчиків може бути прискорений у зв'язку з гострою необхідністю повернути їх на поле бою.

F-16 для України

Три країни передадуть F-16 для української армії - це Данія, Нідерланди, Норвегія.

Нідерланди планують передати Україні першу партію винищувачів F-16 у 2024 році. Про це заявила глава Міноборони країни Кайса Оллонгрен.

Данія розраховує передати Україні перші винищувачі F-16 навесні 2024 року. Однак точна дата передачі буде залежати від трьох факторів – готовності пілотів, техніків та інфраструктури.

Міністр оборони Бельгії Людівін Дедондер заявила, що оборонне відомство країни має намір направити багатоцільові винищувачі F-16 в Україну, починаючи з 2025 року.

Джерела видання Wall Street Journal не виключають, що США можуть підготувати пілотів, які володіють англійською мовою, за п'ять місяців. Підкреслюється, що на навчанні вже знаходиться група українських пілотів, яка налічує менше 10 пілотів, які на достатньому рівні володіють англійською.

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