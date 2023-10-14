УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Українські пілоти почнуть навчання на F-16 наступного тижня - Politico

Анна Ярославська
14 жовтня 2023, 13:53 оновлено 14 жовтня, 13:56
Процес навчання українських льотчиків може бути прискорений у зв'язку з гострою необхідністю повернути їх на поле бою.
Українські пілоти почнуть навчання на F-16 наступного тижня - Politico
Стало відомо, коли українські пілоти почнуть навчання на F-16 / Колаж: Главред, фото: УНІАН, US Air Force

Вже наступного тижня українські льотчики почнуть навчання на винищувачах F-16 в американській Арізоні. Про це повідомило видання Politico з посиланням на чотирьох неназваних чиновників США.

За словами співрозмовників видання, очікується, що льотчики Повітряних сил почнуть підготовку до польотів на F-16 на базі Національної гвардії в Тусконі.

Невелика група льотчиків прибула в США у вересні для проходження курсів англійської мови на базі Лакленд в Техасі. Вони пройшли перший тест на знання англійської мови та направляються на авіабазу Нацгвардії Морріс в Арізоні.

відео дня

Спочатку українські військові вивчать основи управління F-16 в класі на тренажерах, а потім перейдуть до польотів на реальних літаках.

Процес навчання українських льотчиків може бути прискорений у зв'язку з гострою необхідністю повернути їх на поле бою.

F-16 для України

Три країни передадуть F-16 для української армії - це Данія, Нідерланди, Норвегія.

Нідерланди планують передати Україні першу партію винищувачів F-16 у 2024 році. Про це заявила глава Міноборони країни Кайса Оллонгрен.

Данія розраховує передати Україні перші винищувачі F-16 навесні 2024 року. Однак точна дата передачі буде залежати від трьох факторів – готовності пілотів, техніків та інфраструктури.

Міністр оборони Бельгії Людівін Дедондер заявила, що оборонне відомство країни має намір направити багатоцільові винищувачі F-16 в Україну, починаючи з 2025 року.

Джерела видання Wall Street Journal не виключають, що США можуть підготувати пілотів, які володіють англійською мовою, за п'ять місяців. Підкреслюється, що на навчанні вже знаходиться група українських пілотів, яка налічує менше 10 пілотів, які на достатньому рівні володіють англійською.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні військова допомога F-16 новини України та світу війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Путін може заморозити війну, але Україна і Захід цього не допустять - Столтенберг

Путін може заморозити війну, але Україна і Захід цього не допустять - Столтенберг

14:38 Світ
РФ націлилася на велике місто України: планує оточення і готує штурм

РФ націлилася на велике місто України: планує оточення і готує штурм

13:53 Україна
РФ поставила собі за мету окупувати всю Донеччину до кінця року – глава Авдіївської МВА

РФ поставила собі за мету окупувати всю Донеччину до кінця року – глава Авдіївської МВА

13:20 Україна
Всі головні новини

Останні новини

14:38

Путін може заморозити війну, але Україна і Захід цього не допустять - Столтенберг

14:12

Велика війна показує обличчя: Єфросиніна висловилася про конфлікт Козловського і Кондратюка

13:53

РФ націлилася на велике місто України: планує оточення і готує штурм

13:53

Українські пілоти почнуть навчання на F-16 наступного тижня - Politico

13:20

РФ поставила собі за мету окупувати всю Донеччину до кінця року – глава Авдіївської МВА

Якщо Іран вступить у війну в Ізраїлі, США матимуть шанс покінчити з РФ - ЗільберЯкщо Іран вступить у війну в Ізраїлі, США матимуть шанс покінчити з РФ - Зільбер
13:18

Опалювальний сезон 2023-2024: коли в будинках з'явиться тепло

12:52

Потужні вибухи і клуби диму: деталі атаки на завод з виробництва вибухівки у РФ

12:45

7 найкращих вправ, щоб розтягнути м'язи: ідеальна розтяжка після тренуванняВідео

12:31

РФ зробила паузу в обстрілах Києва: Жданов назвав дві причини

Реклама
12:20

Місячний календар 15 жовтня 2023: перший місячний день віщує відсутність сил на важливі справи

11:51

Біля Севастополя підбито ще одне судно РФ: деталі атаки на ворожі кораблі

11:33

"Увійде в історію": Буданов розповів, де РФ зазнала "ментальної поразки"

11:13

У Туреччині несподівано знайшли мертвим топ-дипломата Путіна – The Sun

11:00

Як не приймати все близько до серця: що робити, щоб захиститися від негативу

10:49

Гороскоп на завтра 15 жовтня 2023: Близнюку - неприємності через флірт, Водолію - подорож

10:35

Перша ніч без ракетних ударів, але на позиціях - бої: що зараз відбувається в Авдіївці

09:47

"Це лише початок": прем’єр Ізраїлю зробив заяву щодо продовження війни проти ХАМАСВідео

09:37

"Прогрес дуже мізерний": у США оцінили новий наступ РФ на Донбасі

09:00

Нетаньяху не забуде Путіну війну в Ізраїлі та таємно допомагатиме Україні – РозумнийЕксклюзив

08:45

"У них тут залишилися зв’язки": що відомо про братів, які навели ракету на кафе в Грозі

Реклама
08:39

Як в дитячому садку: всього 3 інгредієнта, щоб приготувати пишний омлет на сметані на всю сім'ю

08:22

Україна зібрала весь пазл "пастки злиднів"Погляд

08:21

Азербайджан може почати вторгнення до Вірменії: у Politico назвали терміни

08:08

Всесвітньо відомий актор і зірка блокбастерів оголосив про закінчення кар'єри

07:50

Навряд чи дотягне до нового року: астролог Влад Росс передрік майбутнє Путіна

07:38

Атака окупантів на Авдіївку провалилася - ISW

06:42

Суворе правило Рейгана, яка слід згадатиПогляд

06:35

Лише геній знайде грабіжника на малюнку за 15 секунд: хитра оптична ілюзія

06:35

Як правильно казати – "з другого боку" чи "з іншого боку": відповідь Авраменка

06:10

Десятки тисяч ізраїльтян повертаються додому захищати країну, а що в Україні?Погляд

05:00

Як очистити плиту від сильного нагару: простий спосіб, про який багато хто не знає

03:50

"9 років разом": Анна Саліванчук зізналась, чи справді розлучилася з чоловіком

03:20

Ви оптиміст чи розумний мислитель: головоломка, яка розкриє ваш характер

02:50

У розвідці назвали, коли та чим РФ планує масовано бити по Україні

02:20

Сонячне затемнення 14 жовтня 2023: Рибам - гроші, Терезам - зміни, Ракам - переїздВідео

01:35

Журналіст спрогнозував, чи позбудеться Нетаньяху поста через війну в Ізраїлі

00:17

7 ознак, що чоловік зраджує вам: підказки у його підозрілій поведінці

00:13

Що не можна розповідати іншим 15 жовтня, щоб не злякати удачу: прикмети дня

13 жовтня, п'ятниця
23:03

ЗСУ потужно просунулися вперед і вибили РФ з позицій на Запоріжжі танковим штурмом

23:03

Долетить до Пскова з 50-кілограмовою вибухівкою: в Україні створили "невидимий" дрон

Реклама
22:55

"Дуже боляче": українська співачка підтримала Козловського, який "воює" з Кондратюком

22:31

Суцільне хвилювання: дочка Олени Кравець опинилася в лікарні

22:25

Що ніколи в житті не можна позичати: 5 речей, які накликають біду

22:03

Тисячі контейнерів з боєприпасами: у США розкрили, як КНДР озброює Росію

20:59

Українські військові знищили російський винищувач Су-25: Генштаб про атаку ЗСУ

20:59

РФ готує нову "гарячу точку" в ЄС: Зеленський назвав несподіваний напрямок

20:43

Армія Ізраїлю увійшла в Сектор Гази: ЦАХАЛ проводить рейди

20:07

"Горить вся Авдіївка": росіяни кинули в штурм 10 тисяч окупантів

20:01

США підняли авіацію в напрямку Криму: у Мережі дізналися деталі

19:52

Україна "розпорошила" ЧФ і б'ється з РФ: потужний результат зустрічі Зеленського з Рютте

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Цікаве
Оптичні ілюзіїГоловоломкиТести по картинці
Персони
Роман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новини
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти