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Скоро Україна отримає першу партію F-16 від Нідерландів: названо терміни

Анна Ярославська
27 вересня 2023, 07:14 оновлено 27 вересня, 07:18
Зараз Нідерланди здійснюють перехід на винищувачі F-35, і саме тому можуть поставити Україні F-16.
Кайса Оллонгрен, F-16
Кайса Оллонгрен розповіла, коли Україні передадуть винищувачі F-16 / Колаж: Главред, фото: ОП, mil.gov.ua

Нідерланди планують передати Україні першу партію винищувачів F-16 у 2024 році. Про це заявила глава Міноборони країни Кайса Оллонгрен в інтерв'ю MSNBC.

За її словами, Нідерланди здійснюють перехід на винищувачі F-35, і саме тому можуть поставити F-16. Те саме стосується Норвегії та Данії.

Терміни передачі F-16 також залежатимуть від того, скільки часу знадобиться на навчання українських льотчиків. Оллонгрен вважає, що навчання триватиме від шести до восьми місяців. І це набагато менше, ніж Нідерланди витрачають на навчання своїх льотчиків.

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Вона також розповіла, що створюється навчальний центр в Румунії, який намагаються запустити якомога швидше.

"Для Європи та США залишається життєво важливим діяти як єдине ціле проти кричущої російської агресії. Нам потрібно припинити війну Путіна в Україні, щоб запобігти майбутній агресії", - додала Оллонгрен на своїй сторінці в соцмережі X (Twitter).

F-16 для України

Три країни передадуть F-16 для української армії - це Данія, Нідерланди, Норвегія.

Прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо повідомив, що країна також розглядає можливість передачі Україні своїх винищувачів F-16. Міністерство оборони Бельгії має перевірити, чи повністю вичерпано термін експлуатації літаків.

Джерела видання Wall Street Journal не виключають, що США можуть підготувати пілотів, які володіють англійською мовою, за п'ять місяців. Підкреслюється, що на навчанні вже знаходиться група українських пілотів, яка налічує менше 10 пілотів, які досить добре володіють англійською.

Західні союзники можуть з політичних міркувань пригальмувати відправку літаків F-16 для потреб ЗСУ. Про це заявив експерт з питань зовнішньої політики і політики безпеки Олександр Хара.

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