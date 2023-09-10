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Чому Захід так довго зволікав із наданням Україні F-16: Сотник назвав реальну причину

Аліна Дембіцька
10 вересня 2023, 01:40
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Журналіст зауважив, що Захід у чомусь може бути неправим, у чомусь повільним, але зрештою він надасть усе.
Сотник, F-16
Сотник розповів, Чому Захід так довго зволікав із наданням Україні F-16 / Колаж: Главред, фото: Главред, Офіс президента

Захід досить довго розгойдувався і тягнув із наданням Україні авіації. Важливою причиною такого зволікання були побоювання щодо корупції. Таку думку під час чату на Главреді висловив журналіст, письменник і публіцист, головний редактор каналу Sotnik-TV Олександр Сотник.

"Усе, що стосується Заходу і надання або не надання ним тих чи інших видів озброєнь Україні, я не можу коментувати, тому що у мене російський паспорт. Але я не можу не сказати про одну важливу причину – про корупцію", - сказав Сотник.

За його словами, нікому не хочеться, щоб машина F-16 одного разу спливла десь у африканських бармалеїв, умовно кажучи.

"Розумію, що це дуже болюча історія. Це прокляття "совка", його шлейф, який тягне за собою Україна, але з цим потрібно дуже жорстко боротися. Вітаю слова Зеленського про те, що він хоче прирівняти корупцію до державної зради. Це необхідно, тому що країна воює, а, якщо ти "береш на лапу", ти зраджуєш країну, граєш на ворога, тебе розстрілювати треба", - зауважив журналіст.

Як підкреслив Сотник, те, що президент Володимир Зеленський на це пішов, правильно, адже цю "корупційну гідру потрібно перемагати".

"Мені складно про це говорити, і я щоразу ретельно підбираю слова. І я в жодному разі не виправдовую Захід. Захід у чомусь може бути неправим, у чомусь повільним, але зрештою він надасть усе. Пізно чи не пізно, але ці озброєння зіграють свою роль у війні і в перемозі України", - сказав він.

Хто такий Олександр Сотник

Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Передача F-16 Україні

Як повідомляв Главред, 20 серпня президент Володимир Зеленський оголосив, що Україна отримає 42 літаки F-16. Ці винищувачі зобов'язалися передати Нідерланди.

Однак пізніше прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте засумнівався в можливості передати Україні 42 винищувачі F-16.

Згодом стало відомо, що Данія передасть Україні 19 літаків F-16. Як зазначила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, перші 6 винищувачів з'являться в Україні вже до Нового року. Ще 8 літаків відправлять у 2024 році, а решту 5 – у 2025 році.

Після цього у РФ закотили істерику і пригрозили "новими жертвами". Посол Росії в Данії Володимир Барбін марить, що мовляв Данія, прикриваючись тезою, що Україна сама повинна визначати умови миру, "прагне не залишити Україні іншого вибору, крім продовження військового протиборства з Росією".

Нещодавно у Повітряних силах пояснили, як F-16 змінять хід війни. За словами Юрія Ігната, F-16 здатні змінити хід подій. Вони здатні забезпечити Україні те, що сьогодні потрібно найбільше – перевага в повітрі на окупованих територіях.

Дивіться відео чату на Главреді з Олександром Сотником:

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війна в Україні F-16 Олександр Сотник війна Росії та України
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