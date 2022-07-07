Українські пілоти майстерно переграли Су-35 окупантів: деталі повітряного бою на Одещині

Українські пілоти майстерно переграли Су-35 окупантів / скріншот

В Одеській області відбувся повітряний бій між Збройними силами України та російськими окупантами.

У середу, 6 липня, винищувач ворога вдарив по українських літаках, проте програв і змушений був ретируватися, повідомили на Facebook-сторінці ОК "Південь".

Ворог запустив по українських захисниках дві ракети "повітря-повітря". Наші літаки пішли від удару, а винищувач окупантів Су-35 покинув зону чергування і зник.

Також повідомлялося, що бійці Збройних сил України завдали нищівного удару по російському винищувачу Су-25 в Луганській області.

читайте такожРФ довелося перейти на старі літаки і пілотів-найманців: у розвідці Британії назвали причинуЛітак був збитий з американського переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger. Пілот збитого військового літака катапультуватися не встиг.

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що Росія в жодній з воєн не втрачала стільки авіації, як у ході повномасштабної війни проти української держави. На той момент ЗСУ знищили 200 російських бойових літаків, а зараз втрати РФ становлять вже 217 літаків.

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