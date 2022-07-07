Українські пілоти майстерно переграли Су-35 окупантів: деталі повітряного бою на Одещині

Наші аси дали урок російському пілотові.
В Одеській області відбувся повітряний бій між Збройними силами України та російськими окупантами.
У середу, 6 липня, винищувач ворога вдарив по українських літаках, проте програв і змушений був ретируватися, повідомили на Facebook-сторінці ОК "Південь".
Ворог запустив по українських захисниках дві ракети "повітря-повітря". Наші літаки пішли від удару, а винищувач окупантів Су-35 покинув зону чергування і зник.
Також повідомлялося, що бійці Збройних сил України завдали нищівного удару по російському винищувачу Су-25 в Луганській області.
читайте такожРФ довелося перейти на старі літаки і пілотів-найманців: у розвідці Британії назвали причинуЛітак був збитий з американського переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger. Пілот збитого військового літака катапультуватися не встиг.
Раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що Росія в жодній з воєн не втрачала стільки авіації, як у ході повномасштабної війни проти української держави. На той момент ЗСУ знищили 200 російських бойових літаків, а зараз втрати РФ становлять вже 217 літаків.
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