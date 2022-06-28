"Відпрацювали штатно": у Мережу злили переговори пілотів РФ, які бомбили українські міста

В ударах були задіяні бомбардувальники Ту-22М3, які вилітали з військового аеродрому "Шайковка" (Калузька область).
У Мережі опублікували запис переговорів пілотів російських військових літаків, які здійснювали бомбардування українських міст.
Судячи з опублікованого запису ресурсом Беларускі Гаюн, ракетна атака на українські міста здійснювалася з території Білорусі.
Відзначимо, що ракетний удар по Україні почався рано вранці і ввечері 25 червня з повітряного простору Білорусі винищувачами і бомбардувальниками ВКС РФ.
При цьому опубліковані записи переговорів дають можливість відновити хронологію ракетних обстрілів України починаючи з 03:45 25 червня 2022 року, визначити точки зльоту і райони запусків ракет.
"В ударах були задіяні бомбардувальники Ту-22М3, які вилітали з військового аеродрому "Шайковка" (Калузька область, РФ) і винищувачі Су-34 і Су-35 злетіли з військового аеродрому "Сеща" (Брянська область, РФ). Удари по території Львівської, Житомирської, Чернігівської та Київської областей України наносилися ракетами х-32 і Х-59мк", - йдеться в повідомленні.
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Ракетний удар по Кременчуку
Нагадаємо, 27 червня в результаті ракетного обстрілу збройними силами РФ М.Кременчук Полтавської області повністю зруйнований Торговий центр. За попередніми даними повідомлялося про 18 загиблих, за медичною допомогою звернулися 59 осіб, з них 25 госпіталізовані, ще 36 осіб вважаються зниклими безвісти.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що нанести ракетний удар по торговому центру в Кременчуці Полтавській області могли тільки відморожені терористи.
Засудження терористичної атаки РФ на торговий центр в Кременчуці висловили багато світових лідерів.
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