Українські чоловіки масово перетинають польський кордон: статистика прикордонників

У період з 28 серпня по 19 вересня 2025 року на українсько-польському кордоні прикордонники провели близько 53 тисяч перевірок громадян України чоловічої статі віком від 18 до 22 років. З них майже 40 тисяч випадків припадало на в'їзд до Польщі, ще понад 13 тисяч - на виїзд з її території. Про це йдеться у відповіді Прикордонної служби Польщі на запит "УП. Життя".
У службі не відповіли, чи вдалося у всіх 53 тисячах випадках перетнути чоловікам кордон. Однак Прикордонна служба підкреслює, що ці цифри відображають лише кількість проведених перевірок.
"Повідомляємо, що прикордонна служба має статистичні дані, пов'язані з кількістю перетинів кордону (прикордонний рух у рамках проведених перевірок), а не з кількістю осіб, які в'їхали "на" або виїхали "з" території Республіки Польща", - зазначили польські прикордонники.
Крім того, там не надали інформацію про те, скільком чоловікам у цій віковій категорії відмовили в перетині кордону.
Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко 26 серпня повідомила, що уряд оновив порядок перетину державного кордону. Чоловіки віком від 18 до 22 років можуть безперешкодно виїжджати за кордон і повертатися в Україну під час воєнного стану. Відомо, що безперешкодно кордон можуть перетинати й ті, хто з різних причин перебуває за кордоном.
Як повідомляв Главред, в Україні дозволили вільний виїзд за кордон для чоловіків віком 18-22 роки, але з часом цю межу можуть підняти до 25 років. Про це сказав доктор економічних наук, фінансист, експерт з міграційної політики Андрій Гайдуцький.
З 12 жовтня 2025 року на зовнішніх кордонах Європейського Союзу запрацює нова Система в'їзду/виїзду (EES). Вона замінить штампи в паспортах цифровою біометричною реєстрацією.
