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Українська армія йде вперед: Резніков показав карту наступу ЗСУ

5 жовтня 2022, 22:20

ЗСУ звільняють від російських загарбників окуповані території.

Олексій Резніков, HIMARS
Олексій Резніков розповів про нове просування ЗСУ / Facebook Резніков, DVIDSHUB Flickr

Міністр оборони Олексій Резніков опублікував карту наступу підрозділів Збройних сил України.

Показано, як ЗСУ звільняють від окупантів українські території. Карту Резніков оприлюднив у Twitter.

"Поки "російський парламент" п'яніє від марних спроб анексії, наші воїни продовжують йти вперед", - підписав опубліковану карту міністр оборони України.

карта
/ Скріншот

Просування ЗСУ

Раніше спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий раніше зробив заяву, згідно з якою звільнення Лиману Донецької області відкриває українським військовим шлях до Луганщини. Наші війська можуть вигнати окупантів з Кремінної, Рубіжного та Сватового. Після цього з'явиться можливість деокупувати Сєвєродонецьк і Лисичанськ.

В Інституті вивчення війни вважають, що армія України за кілька днів змогла досягти серйозного прогресу в районі Лиману Донецької області. Українські військові змогли прорвати "оборону" російських загарбників. У тому районі знаходилися "елітні" підрозділи окупантів.

Керівник Луганської ОВВА Сергій Гайдай 4 жовтня сказав, що ЗСУ практично підібралися до північно-західного адмінкордону Луганської області. Тривають удари по ворожих об'єктах. Окупанти атакують на Донеччині, проте українські військові відбиваються.

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ЗСУ Олексій Резніков війна Росії та України
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