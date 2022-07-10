Україні терміново потрібно більше HIMARS: Резніков назвав причину

РСЗВ HIMARS / shephardmedia.com

Американський реактивні системи залпового вогню HIMARS змінили правила гри, дозволивши Україні атакувати російські сили в Ізюмі, заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Як підкреслив він в інтерв'ю The Wall Street Journal, Україна потребує більшої кількості західної зброї та термінових постачань.

"Війна йде похмуро... Нам потрібно більше (зброї, - ред.) нам потрібно терміново", - сказав співрозмовник.

При цьому він зазначив, що українській стороні було необхідно переконати США в необхідності поставок систем HIMARS.

"Нам потрібно було їх переконати, пред'явити їм докази. У випадку з Ізюмом ми точно націлилися на російський командний центр повітряних операцій. Це було дійсно точно. Наші партнери побачили це і сказали: "Ви пройшли тест", - підкреслив глава МО.

Разом з тим він уточнив, що на сьогодні ЗСУ потребують озброєнь, які будуть бити на великі відстані.

"Росіяни використовують РСЗВ, які можуть бити на 120 кілометрів. Тому нам потрібно щось подалі - 150. І ми доберемося туди", - сказав міністр оборони.

Резніков додав, що крім далекобійної зброї, Київ наполягає на поставках броньованих машин, танків і безпілотних літальних апаратів.

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Нагадаємо, обіцяні чотири установки американської артилерійської ракетної системи M142 HIMARS прибули в Україну 23 червня. Про це повідомляв міністр оборони України Олексій Резніков. Він заявив, що це літо буде для російських окупантів дуже спекотним, а для багатьох з них стане останнім.

Раніше експерт пояснив, при які умови ЗСУ можуть вдарити з HIMARS по Кримському мосту. У таку РСЗВ можна зарядити оперативно-тактичну ракету з дальністю 300 км.саме така ракета потрібна, щоб зруйнувати Кримський міст. Однак в України зараз є тільки боєприпаси, які стріляють з HIMARS на відстань до 80 кілометрів.

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