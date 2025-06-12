Україні передадуть нові Iris-T: Зеленський розкрив деталі плану і назвав терміни

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- Києву необхідні системи ППО, щоб захищати спокій українців
- Україна також розраховує на локалізацію виробництва німецьких систем ППО
Україна розуміє план постачання систем ППО Iris-T від Німеччини і має план поставок на найближчі три роки, повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Ми також вдячні за постачання систем ППО Iris-T", - наголосив він за результатами зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.
Глава держави зазначив, що Україна розуміє наразі план постачання, однак відмовився розкрити деталі.
"Але план на найближчі три роки. І це для нас у будь-якому разі дуже важлива допомога", - сказав Зеленський на брифінгу.
За словами президента, це не означає, що війна триватиме стільки років, проте необхідні системи ППО, щоб захищати спокій українців.
Він додав, що Україна також розраховує на локалізацію виробництва "дуже якісних" німецьких систем ППО.
Дивіться відео - заява Володимира Зеленського:
Раніше Зеленський анонсував важливі оборонні пакети для України. Партнери України обіцяють інвестувати у виробництво української зброї.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що США відмовляються надати ППО для миротворців в Україні. Європейські уряди скоригували свою оцінку того, що необхідно для стримування Росії.
Нагадаємо, Главред писав, що Україні необхідно більше систем ППО. Аналітик попередив про нову загрозу обстрілів.
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Хто такий Борис Пісторіус?
Борис Пісторіус — німецький політик Соціал-демократичної партії, Федеральний міністр оборони з 19 січня 2023 року. З листопада 2006 року до лютого 2013 року — бургомістр Оснабрюка, а з лютого 2013 до січня 2023 року — міністр внутрішніх справ і спорту Нижньої Саксонії. З листопада 2017 року — член парламенту землі Нижня Саксонія, пише Вікіпедія.
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