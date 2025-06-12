Україні передадуть нові Iris-T: Зеленський розкрив деталі плану і назвав терміни

Україна також розраховує на локалізацію виробництва "дуже якісних" німецьких систем ППО.

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Україна отримає нові системи ППО IRIS-T / фото: Diehl Defence, ОК Восток

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Києву необхідні системи ППО, щоб захищати спокій українців

Україна також розраховує на локалізацію виробництва німецьких систем ППО

Україна розуміє план постачання систем ППО Iris-T від Німеччини і має план поставок на найближчі три роки, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми також вдячні за постачання систем ППО Iris-T", - наголосив він за результатами зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

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Глава держави зазначив, що Україна розуміє наразі план постачання, однак відмовився розкрити деталі.

"Але план на найближчі три роки. І це для нас у будь-якому разі дуже важлива допомога", - сказав Зеленський на брифінгу.

За словами президента, це не означає, що війна триватиме стільки років, проте необхідні системи ППО, щоб захищати спокій українців.

/ Главред

Він додав, що Україна також розраховує на локалізацію виробництва "дуже якісних" німецьких систем ППО.

Дивіться відео - заява Володимира Зеленського:

/ Скриншот

Раніше Зеленський анонсував важливі оборонні пакети для України. Партнери України обіцяють інвестувати у виробництво української зброї.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що США відмовляються надати ППО для миротворців в Україні. Європейські уряди скоригували свою оцінку того, що необхідно для стримування Росії.

Нагадаємо, Главред писав, що Україні необхідно більше систем ППО. Аналітик попередив про нову загрозу обстрілів.

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Хто такий Борис Пісторіус? Борис Пісторіус — німецький політик Соціал-демократичної партії, Федеральний міністр оборони з 19 січня 2023 року. З листопада 2006 року до лютого 2013 року — бургомістр Оснабрюка, а з лютого 2013 до січня 2023 року — міністр внутрішніх справ і спорту Нижньої Саксонії. З листопада 2017 року — член парламенту землі Нижня Саксонія, пише Вікіпедія.

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