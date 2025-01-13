Британія профінансує виробництво засобів ППО в Україні - Умєров

Україна очікує посилення військової, політичної та економічної допомоги від британських союзників цього року.

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Британія профінансує виробництво ППО / колаж: Главред, фото: facebook.com/rustemumerov.ua

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Умєров прибув із робочим візитом до Великої Британії

Велика Британія вже інвестувала у виробництво українського озброєння

Міністр оборони України Рустем Умєров прибув із робочим візитом до Великої Британії та зустрівся з міністром оборони країни Джоном Гілі. Про це він повідомив у Facebook.

"Основною темою наших переговорів стало узгодження планів двостороннього співробітництва у 2025 році за ключовими безпековими напрямами. Велика Британія підтвердила свою готовність забезпечувати постійну і всебічну підтримку для зміцнення позицій України і на полі бою, і на міжнародній арені", - написав він. відео дня

Умеров підкреслив, що Україна очікує на посилення військової, політичної та економічної допомоги від британських союзників цього року. За його словами, під час зустрічі з колегою особлива увага приділялася розвитку українського оборонно-промислового комплексу.

"Велика Британія вже інвестувала у виробництво нашого озброєння, і ця співпраця триває: зокрема, фінансування буде спрямовано на виробництво засобів ППО/ПРО і далекобійної зброї", - розповів очільник відомства.

Посилення ППО України - останні новини

Нагадаємо, 13 грудня Главред писав, що після масованої атаки країни-агресора Росії по Україні, міністр закордонних справ Андрій Сибіга повторно закликав союзників терміново передати Україні системи протиповітряної оборони.

Раніше також американський політик і урядовець Леон Панетта заявив, що через постійну загрозу атак ракетами та дронами з боку країни-агресора Росії США мають надати Україні еквівалент Залізного купола, який є в Ізраїлі.

Володимир Зеленський уже попереджав, що країна-агресор Росія не перестає завдавати масштабних ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України, тому нашій державі необхідна надійна гарантія захисту від такого повітряного терору.

Зеленський також додав, що Україна обговорює зі США можливість виробництва систем ППО та ракет.

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Хто такий Рустем Умєров Рустем Енверович Умєров - український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019-2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником керівника постійної делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи. З грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту щодо скасування вільної економічної зони "Крим". У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня, пише Вікіпедія.

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