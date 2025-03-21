Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Необхідно більше ППО: аналітик попередив про нову загрозу обстрілів України

Анна Косик
21 березня 2025, 13:39
94
Україні потрібно більше систем ППО, щоб захищати мирне населення від атак противника.
Необхідно більше ППО: аналітик попередив про нову загрозу обстрілів України
Росіяни вже не вперше намагаються підвищити ефективність обстрілів України / Колаж: Главред, фото: В/Ч 3017 НГУ, ua.depositphotos.com

Що сказав Коваленко:

  • Росія змінила тактику ударів по Україні дронами
  • Ворог обстрілює мирні міста заради терору
  • Україні потрібні ППО, ЗРК та РЕБи для відбиття атак

20 березня під час обстрілу Одеси дронами типу Shahed-136 країна-агресорка Росія використала нову тактику ударів. Про це в Telegram написав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

За його словами, це була чи не наймасованіша атака безпілотників на Одесу за усі три роки повномасштабної війни. Справа в тому, що ворог запустив дрони на висоті понад 2000 метрів, що фактично унеможливлює збиття цілі стрілецькою зброєю.

відео дня
Необхідно більше ППО: аналітик попередив про нову загрозу обстрілів України
Shahed-136 / Інфографіка: Главред

"Дотягнутися можуть засоби, починаючи з ЗРК Gepard і вище. При цьому пікірування з висоти понад 2 кілометри на швидкості 80-90 м/с вкрай негативно впливає на точність. А чи потрібна у такому разі точність? Терор заради терору. Ці нальоти найчистіший терор, вбивство, руйнування, залякування", - наголосив оглядач.

Коваленко вважає, що ворог продовжує експериментувати, бо хоче тероризувати українські міста, тому єдина можливість України запобігати обстрілам - це посилення ППО, в тому числі за рахунок ЗРК малого, середнього і великого радіусу, а також РЕБів.

Атака на Одесу 20 березня - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що ввечері 20 березня російські окупанти атакували Одесу ударними дронами типу "Шахед", внаслідок чого у місті пролунали потужні вибухи.

Згодом мер Одеси Геннадій Труханов оприлюднив відео наслідків дронової атаки. На кадрах можна побачити палаючі та розбиті будівлі, цивільні об'єкти, які перетворилися на руїни, а також пожежників зі спецтехнікою та рятувальників. Стало відомо, що постраждали троє підлітків.

На ворожий удар по Одесі та інших містах України відреагував президент України Володимир Зеленський. За його інформацією, внаслідок масованих ударів окупантів по Одещині сталися пожежі в торговому центрі, магазинах, пошкоджена багатоповерхівка.

Читайте також:

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні обстріли дрони Олександр Коваленко новини України атака дронів Дрон Shahed-136
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Необхідно більше ППО: аналітик попередив про нову загрозу обстрілів України

Необхідно більше ППО: аналітик попередив про нову загрозу обстрілів України

13:39Фронт
Дощі литимуть в кількох областях: в Україні різко зміниться погода

Дощі литимуть в кількох областях: в Україні різко зміниться погода

13:25Синоптик
"РФ почне згасати": як Європа може закінчити війну в Україні одним рішенням

"РФ почне згасати": як Європа може закінчити війну в Україні одним рішенням

13:01Світ
Реклама

Популярне

Більше
Після потепління Україну накриє похолодання з дощами: синоптики назвали дату

Після потепління Україну накриє похолодання з дощами: синоптики назвали дату

Великі зміни увірвуться в життя 4 знаків зодіаку найближчими днями: хто у списку

Великі зміни увірвуться в життя 4 знаків зодіаку найближчими днями: хто у списку

ЗСУ просунулися в Бєлгородській області: в ISW розкрили деталі

ЗСУ просунулися в Бєлгородській області: в ISW розкрили деталі

Зеленський змушений спілкуватися з жадібним ідіотом

Зеленський змушений спілкуватися з жадібним ідіотом

"Килимові бомбардування міст": українців попередили про нову загрозу

"Килимові бомбардування міст": українців попередили про нову загрозу

Останні новини

14:45

Україна та ЄС можуть разом досягти ядерного паритету з РФ – Костенко

14:40

Уже на 12% дорожче: відомий овоч в Україні побив новий рекорд в ціні

14:36

Садівники закликали використовувати один предмет одягу, щоб покращити ріст рослин

14:12

Гороскоп на завтра 22 березня: Рибам - прибуток, Левам - радісна новина

13:48

Ось, чому вазон не цвіте та опадає: головна помилка у догляді за орхідеєю

Після війни в Україні принцип "Рятуйся, хто як може" буде стимулювати розповсюдження ядерної зброї у світі - КостенкоПісля війни в Україні принцип «Рятуйся, хто як може» буде стимулювати розповсюдження ядерної зброї у світі - Костенко
13:39

Необхідно більше ППО: аналітик попередив про нову загрозу обстрілів України

13:25

Дощі литимуть в кількох областях: в Україні різко зміниться погода

13:01

"РФ почне згасати": як Європа може закінчити війну в Україні одним рішенням

13:01

"Збираєш себе по частинах": Настя Каменських висловилася про кінець кохання і біль

Реклама
12:53

ЗСУ знайшли спосіб збивати приціли КАБів РФ: у Bild дізналися про нову розробку

12:42

РФ не нападатиме: Костенко пояснив, що може гарантувати безпеку ЄС

12:35

Кіркоров у сльозах: у Росії ховають батька-путініста БедросаВідео

12:32

Яка найгірша поза для сну: постійно болітимуть шия і спина

12:19

Знайшли на узбіччі дороги: що сталося з українською моделлю в Дубаї

11:55

Продукти в Україні дорожчають "на очах": прогноз НБУ, коли ціни підуть вниз

11:54

РФ масовано била по Україні сотнями БПЛА: у ЗСУ назвали, де були "прильоти"Відео

11:37

Макрон розглядає альтернативний варіант введення миротворців в Україну - ЗМІ

11:35

Де захований сірник: лише "геній головоломок" здогадається за 5 секунд

11:05

ГУР здійснили успішну операцію в Криму: які важливі військові об’єкти РФ уражено

11:04

Китайський гороскоп на завтра 22 березня: Собакам - розчарування, Коням - жаль

Реклама
10:59

Розробка Україною ядерної зброї: Костенко назвав головну умовуВідео

10:55

Мороз -3 градуси і дощі: у яких регіонах буде похолодання

10:40

Вперше на українському телебаченні: 2+2 покаже кримінальний трилер "Ель Чапо"

10:37

Київ і Москва "на відстані кроку" до миру: в Держдепі зробили серйозну заяву

10:25

Слава Дьомін обматюкав відому акторку під час інтерв'ю - що сталося

09:58

Загроза наступу РФ на двох напрямках: прогноз генерала ЗСУ

09:56

США хочуть узяти українські АЕС під свій контроль: у FT з'ясували деталі

09:41

Чому на Великдень б'ються яйцями: походження традиції здивує усіхВідео

09:38

ЗСУ "спопеляють" російські авіабази: у Forbes розкрили успіх ударів

09:20

Потап загорнувся в український прапор і зробив гучну заяву

08:42

РФ завдала авіаудару по Запорізькому району: постраждали 6 осіб, серед них - дитинаФотоВідео

08:26

РФ звинуватила Україну в обстрілі станції "Суджа": в Генштабі гостро відповіли

08:10

Путін і Трамп протистоять один одномуПогляд

07:48

Каньє Вест напав на дітей Бейонсе і Джей Зі: пара планує мстити

07:43

"Немає можливості співати": Ірина Білик повідомила про серйозну хворобу

07:40

ЗСУ просунулися в Бєлгородській області: в ISW розкрили деталі

07:00

Герцогиня в юності: Меган Маркл поділилася своїм рідкісним фото

06:51

Інфраструктура у вогні: РФ атакувала передмістя Одеси дронами, постраждали дітиФотоВідео

06:30

Трансгендерна донька Ілона Маска зробила гучну заяву про сім'ю

06:10

Оптична ілюзія: знайдіть кота, що сховався в лісі, за 7 секунд

Реклама
06:10

Зеленський змушений спілкуватися з жадібним ідіотомПогляд

05:55

Солодощі з СРСР, що коштували кілька копійок: легендарний рецепт десерту

05:30

Сад на підвіконні: як виростити лохину з ягідки

04:30

Водії можуть втратити права та авто через одне налаштування на GPS-навігаторі

04:05

Рекордний ріст ціни та обмеження продажу: чи варто чекати Україні дефіциту яєць

03:40

Ще одна загроза нашому кордону, РФ стягує сили в Бєлгородську область - Коваленко

03:35

Як правильно – "оранжевий" чи "помаранчевий": відповідь ошелешитьВідео

02:35

Не просто декор: що насправді означають чорні ромби на вимірювальній рулетці

02:02

У Суджі горить газовимірювальна станція: вогонь видно за десятки кілометрів

01:30

Дружина одягала: путініст Петросян зганьбився луком "продвинутого діда"

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Операція в Курській області
РФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерел
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти