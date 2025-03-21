Необхідно більше ППО: аналітик попередив про нову загрозу обстрілів України

Україні потрібно більше систем ППО, щоб захищати мирне населення від атак противника.

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Росіяни вже не вперше намагаються підвищити ефективність обстрілів України / Колаж: Главред, фото: В/Ч 3017 НГУ, ua.depositphotos.com

Що сказав Коваленко:

Росія змінила тактику ударів по Україні дронами

Ворог обстрілює мирні міста заради терору

Україні потрібні ППО, ЗРК та РЕБи для відбиття атак

20 березня під час обстрілу Одеси дронами типу Shahed-136 країна-агресорка Росія використала нову тактику ударів. Про це в Telegram написав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

За його словами, це була чи не наймасованіша атака безпілотників на Одесу за усі три роки повномасштабної війни. Справа в тому, що ворог запустив дрони на висоті понад 2000 метрів, що фактично унеможливлює збиття цілі стрілецькою зброєю.

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Shahed-136 / Інфографіка: Главред

"Дотягнутися можуть засоби, починаючи з ЗРК Gepard і вище. При цьому пікірування з висоти понад 2 кілометри на швидкості 80-90 м/с вкрай негативно впливає на точність. А чи потрібна у такому разі точність? Терор заради терору. Ці нальоти найчистіший терор, вбивство, руйнування, залякування", - наголосив оглядач.

Коваленко вважає, що ворог продовжує експериментувати, бо хоче тероризувати українські міста, тому єдина можливість України запобігати обстрілам - це посилення ППО, в тому числі за рахунок ЗРК малого, середнього і великого радіусу, а також РЕБів.

Атака на Одесу 20 березня - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що ввечері 20 березня російські окупанти атакували Одесу ударними дронами типу "Шахед", внаслідок чого у місті пролунали потужні вибухи.

Згодом мер Одеси Геннадій Труханов оприлюднив відео наслідків дронової атаки. На кадрах можна побачити палаючі та розбиті будівлі, цивільні об'єкти, які перетворилися на руїни, а також пожежників зі спецтехнікою та рятувальників. Стало відомо, що постраждали троє підлітків.

На ворожий удар по Одесі та інших містах України відреагував президент України Володимир Зеленський. За його інформацією, внаслідок масованих ударів окупантів по Одещині сталися пожежі в торговому центрі, магазинах, пошкоджена багатоповерхівка.

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Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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