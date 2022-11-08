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Відключень електрики стане менше: в Укренерго назвали терміни

8 листопада 2022, 07:16

Найскладніша ситуація з енергозабезпеченням склалася на північному сході України, підкреслив Володимир Кудрицький.

Електроенергія
Українцям назвали умову зменшення кількості відключень електроенергії / УНІАН

Відключень електроенергії в Україні може стати менше, якщо не буде нових обстрілів з боку окупантів РФ, заявив голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький.

Після п'яти масованих ракетних ударів і "безлічі дрібніших" найскладніша ситуація з енергозабезпеченням склалася на північному сході України, підкреслив він в ефірі телемарафону.

"Тут є графіки планових погодинних відключень, і, на жаль, поверх цих графіків доводиться застосовувати додаткові аварійні відключення, щоб збалансувати енергосистему", – сказав Кудрицький.

За даними голови правління НЕК Укренерго, дефіцит у цих регіонах перевищує 1000 МВт, сказав він.

Кудрицький прогнозує, що значні відключення в центральному (Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області) і північному (Харківська, Сумська, Полтавська області) регіонах України триватимуть до кінця цього тижня.

"Треба потерпіти кілька днів – за умови, що не буде обстрілів, – щоб були відчутні полегшення для споживачів, і графіки відключень стали більш комфортними", - додав він.

Відключення абонентів в Україні

Раніше в ресурсопостачальної організації YASNO пояснювали, що відключення електроенергії в Україні віднедавна чітко поділяються на два типи - Аварійні та стабілізаційні. Аварійні застосовуються, якщо через обстріли російськими окупантами виявилися пошкоджені або знищені об'єкти енергетичної інфраструктури. Такі відключення можуть тривати годинами безперервно.

Стабілізаційні використовують, коли потрібно терміново збалансувати нюанси роботи енергомереж. Такі команди можуть давати тільки співробітники НЕК "Укренерго". Вони відстежують, коли обсяг генерації електроенергії стає менше обсягу споживання.

При цьому резидент України Володимир Зеленський закликав до справедливих відключень. Він звернувся до енергокомпаній і закликав їх проводити стабілізаційні відключення електроенергії передбачувано і справедливо. За його словами, це неправильно, якщо хтось без світла по 10 годин, а через дорогу все підключено разом з вуличним освітленням.

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обстріли Укренерго відключення війна Росії та України електроенергія
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