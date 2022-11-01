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Як не угробити техніку через віялові відключення: що потрібно зробити одразу після блекауту

1 листопада 2022, 11:17

Після появи електрики не можна одночасно включати всі енергоємні прилади - обігрівачі, бойлери, електроплити, електрочайники.

Відключення світла
Як правильно включати електроприлади після відключення світла / Фото ua.depositphotos.com

Постійні відключення електроенергії - нова реальність, в якій змушені жити українці через ракетні атаки російських окупантів по критичній інфраструктурі. Компанія ДТЕК озвучила корисні рекомендації, як правильно включати електроприлади після відключення світла, щоб не нашкодити ні техніці, ні мережі.

Що потрібно зробити одразу після відключення електроенергії

Якщо у вас зникло світло через стабілізаційне відключення за графіком - відключіть від мережі всі енергомісткі прилади: пральні машини, чайники, бойлери, електронагрівачі, електроопалення, електроплити. А також вимкніть світло в приміщеннях, де в цей час не знаходяться люди.

Як правильно включати електроприлади після відключення світла

Після того, як з'явилося світло, одночасно не включайте всі енергомісткі прилади (обігрівачі, бойлери, електроплити, електрочайники). Якщо у вас вдома кілька енергомістких приладів, обмежтеся включенням в мережу одного приладу, а інший включіть в інший період часу, обов'язково відключивши попередній.

Енергомісткі прилади, що мають таймери включення, запрограмуйте на роботу в нічний час з 00.00 до 06.00 ранку.

Споживачам, які мають в користуванні електродвигуни та насосні станції, рекомендується включайти їх в мережу через 20-30 хвилин після появи електроенергії.

Бізнес-клієнтів у ДТЕК попросили відмовитися від використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів.

Відключення світла в Україні

Російські загарбники у понеділок, 31 жовтня, завдали масованого ракетного удару по Україні. Було пошкоджено багато енергооб'єктів у низці областей. Після цього абонентам у Києві запровадили нові графіки відключення електроенергії. При цьому повідомлялося, що в столиці України можливі відключення електроенергії абонентам одразу до трьох разів на добу. В середньому електропостачання абонентам планують відключати в проміжку до 4 годин.

У ДТЕК заявляли, що в українських енергетиків закінчилося обладнання для відновлення енергоінфраструктури. Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук. Нове обладнання необхідно купувати закордоном, коштує все дуже дорого. Після цього глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що 12 країн погодилися допомогти з поставками в нашу країну необхідного обладнання для відновлення інфраструктури після обстрілів з боку РФ.

Пізніше в ДТЕК заявили, що енергетики повернули світло для споживачів та об'єктів водоканалу в Києві, які з ранку 31 жовтня були без електропостачання через ракетний удар російських окупантів.

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