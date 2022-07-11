Україні треба дозволити лупити по військових об'єктах на території РФ - радник Конгресу США

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Українські військові повинні мати змогу бити по військових об'єктах Росії та Білорусі. Для цього їм необхідно надати більше реактивних систем залпового вогню HIMARS. Про це заявив радник урядової комісії США з безпеки і співробітництва в Європі Пол Массаро.

Він вважає, що територія Білорусі також окупована.

"Україні необхідно дозволити наносити удари по військових об'єктах в окупованій Білорусі, окупованому Криму та Росії", - написав Массаро.

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Раніше президент США Джо Байден заявив, що Америка передасть Україні РСЗВ, але з боєприпасами, які не здатні уражати територію Росії.

Нагадаємо, обіцяні чотири установки американської артилерійської ракетної системи M142 HIMARS прибули в Україну 23 червня. Про це повідомляв міністр оборони України Олексій Резніков. Він заявив, що це літо буде для російських окупантів дуже спекотним, а для багатьох з них стане останнім.

Раніше експерт пояснив, при які умови ЗСУ можуть вдарити з HIMARS по Кримському мосту. У таку РСЗВ можна зарядити оперативно-тактичну ракету з дальністю 300 км. Саме така ракета потрібна, щоб зруйнувати Кримський міст. Однак в України зараз є тільки боєприпаси, які стріляють з HIMARS на відстань до 80 кілометрів.

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