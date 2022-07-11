УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Україні треба дозволити лупити по військових об'єктах на території РФ - радник Конгресу США

11 липня 2022, 16:58

Радник урядової комісії США назвав Білорусь окупованою та зазначив, що Україна може обстрілювати і цю територію.

/ коллаж фото УНИАН Lockheed Martin

Українські військові повинні мати змогу бити по військових об'єктах Росії та Білорусі. Для цього їм необхідно надати більше реактивних систем залпового вогню HIMARS. Про це заявив радник урядової комісії США з безпеки і співробітництва в Європі Пол Массаро.

Він вважає, що територія Білорусі також окупована.

"Україні необхідно дозволити наносити удари по військових об'єктах в окупованій Білорусі, окупованому Криму та Росії", - написав Массаро.

читайте такожГіркіна трясе від HIMARS в руках ЗСУ: терорист розповів про величезні втрати окупантів

Раніше президент США Джо Байден заявив, що Америка передасть Україні РСЗВ, але з боєприпасами, які не здатні уражати територію Росії.

Нагадаємо, обіцяні чотири установки американської артилерійської ракетної системи M142 HIMARS прибули в Україну 23 червня. Про це повідомляв міністр оборони України Олексій Резніков. Він заявив, що це літо буде для російських окупантів дуже спекотним, а для багатьох з них стане останнім.

Раніше експерт пояснив, при які умови ЗСУ можуть вдарити з HIMARS по Кримському мосту. У таку РСЗВ можна зарядити оперативно-тактичну ракету з дальністю 300 км. Саме така ракета потрібна, щоб зруйнувати Кримський міст. Однак в України зараз є тільки боєприпаси, які стріляють з HIMARS на відстань до 80 кілометрів.

Інші новини:

війна в Україні Конгрес США російське вторгнення Росія
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:15

З днем народження донечки – привітання від щирого серця, милі картинки і листівки

17:08

Під Донецьк доставлять "цар-пушку" і броньовик Остін: Невзоров висміяв "лякалки" ПутінаВідео

16:59

HIMARS знищує військові бази та склади РФ: ТОП14 "вогняних" ударів ЗСУВідео

16:58

Україні треба дозволити лупити по військових об'єктах на території РФ - радник Конгресу СШАВідео

16:57

"Пора діяти": Ердоган звернувся до Путіна і зажадав забезпечити "зерновий коридор"Відео

Реклама
16:48

Латвійський співак показав, як насправді виглядають Пугачова з Галкіним

16:31

На кордоні з Білоруссю немає наступальних угруповань - ДержгірпромнаглядВідео

16:30

Операція на $1 млрд: у ЗСУ розкрили деталі звільнення Зміїного від окупантів РФВідео

16:29

Джолі затусила з дочкою на концерті ManeskinВідео

16:21

Гіркіна трясе від HIMARS в руках ЗСУ: терорист розповів про величезні втрати окупантівВідео

16:21

Помер легендарний актор мюзиклу Вечори на хуторі біля Диканьки і народний артист УкраїниВідео

16:00

Собчак офіційно висловилася з приводу війни в Україні

15:59

Путін схвалив роздачу паспортів РФ громадянам України у спрощеному порядкуВідео

15:38

Замах на гауляйтера Сальдо і удар по офіцерах Росгвардії: деталі вибухів у ХерсоніВідео

15:35

"Складно викорінювати в собі москаля": Харчишин розповів, чому зник "переляканий" Винник

15:32

В Україну увірветься справжня африканська спека: синоптики попередили про рекордну температуруВідео

15:24

"Росіяни не заховаються": Кім попередив, що в Херсоні спалахне ще більше ворожих складів боєприпасівВідео

15:08

Путін може оголосити мобілізацію, коли Україна піде у масштабний контрнаступ - ГайдайВідео

15:04

Кількість вбитих окупантів перевалила за 150, серед них - генерал: деталі удару ЗСУ на ХерсонщиніВідео

14:59

ЗСУ влаштували "запальний концерт": на Запоріжжі рознесли тилову базу РФВідео

Реклама
14:55

Окупанти підняли в небо три літаки Су і запустили по Одеській області відразу 7 ракетВідео

14:46

Діти Мераї Керрі зчепилися на подіуміВідео

14:39

Прикмети на 12 липня: що не можна робити на Петра і Павла і як залучити удачуВідео

14:37

Закопують живцем та розстрілюють своїх: на Херсонщині окупанти карають бійців за дезертирствоВідео

14:32

"Стільки приємних спогадів": наречена колишнього чоловіка Ані Лорак побувала на малій батьківщині співачки

14:32

ЗСУ просуваються: в ОК Південь анонсували успіхи на південному напрямкуВідео

14:28

Найсмачніший і дуже солодкий джем на зиму: швидкий рецепт вишуканого варенняВідео

14:09

У Часовому Ярі дістали з-під завалів вже 24 загиблих, в руїнах шукають 9-річного хлопчикаФотоВідео

14:00

Картинки з днем народження мужчині і жінці - прикольні поздоровлення іменинникам

13:59

Білорусь погрожує Польщі ракетним ударом по військовій інфраструктуріВідео

13:45

Коли День бухгалтера 2022: дата, привітання від всього серця, картинки та листівки

13:37

Високоточно вдарили по ЗСУ: в РФ військовий пропагандист видав цинічний фейк про удар по Часовому Яру

13:36

В Україні різко впали ціни на АЗС: скільки коштує дизель і автогазВідео

13:36

Цілі Путіна знову поскромнішали, хоче взяти одне місто і "заморозити війну" – російський політологВідео

13:18

Окупанти вдарили по Харкову з РСЗВ "Смерч": троє людей загинули, 31 постраждала, серед них 2 дитиниФотоВідео

13:11

Постійно хотів сховатися: Дантес вперше з початку війни виїхав з України і розповів про страхВідео

13:00

Гороскоп на завтра 12 липня 2022: Близнюкам - виграш, Терезам - важлива зустріч, Водоліям - велика удачаВідео

12:59

В Україні починається третій етап війни: ЗСУ йдуть у контрнаступ - експертВідео

12:58

"Ми ще не починали": Данілов пояснив, як західна зброя змінює хід війниВідео

12:45

Як побороти страх і тривогу: лайфхаки від лікарів

Реклама
12:37

Експорт зерна через канал Дунай - Чорне море - важливий, але недостатній крок для запобігання світового голоду - ООН

12:31

"Є 200-ті росіяни": подробиці потужного удару ЗСУ на ХерсонщиніВідео

12:21

Місячний календар стрижок на серпень 2022: кращі дні для нової зачіски

11:57

Бояться воювати з ЗСУ: під Мелітополем десятки окупантів кидають бойові позиціїВідео

11:43

Луплять по центрах прийняття рішення: російський пропагандист зарюмсав через успіхи ЗСУ

11:26

HIMARS ламають плани Путіна: у США закликали відправити Україні більше РСЗВВідео

11:21

"Їх порозриває Градами": фермеру з прифронтового села довелося випустити на заміновані поля 120 корівВідео

10:56

Окупанти РФ націлилися на два великих міста України: екстрасенс розкрив сценарій битвиВідео

10:42

Поразка на війні для диктатора закінчується загибеллю: політолог нагадав про страх Путіна

10:31

Повітряний удар ЗСУ: знищено пункт управління, склад БК, техніку і живу силу РФВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти