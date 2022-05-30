США не дадуть Україні РСЗВ, які здатні дістати до території Росії - Байден

Американська РСЗВ HIMARS / shephardmedia.com

Президент Сполучених Штатів Джо Байден прокоментував питання передачі Україні американських реактивних систем залпового вогню.

За словами американського лідера, США не будуть поставляти Україні РСЗВ, здатні уражати територію Росії, передає Reuters.

"США не будуть посилати Україні ракетні системи, які можуть досягти території Росії", - цитує агентство президента США.

Раніше повідомлялося про те, що американські реактивні системи залпового вогню M142 HIMARS або M270 на озброєнні ЗСУ здатні знищувати командні пункти і лінії постачання РФ без страху бути знищеними контрбатарейною боротьбою.

За словами військового експерта Томаса Тейнера, М142 і М270 відрізняються мобільністю і кількістю ракет в пакеті.

Вони мають велику кількість переваг над Ураганами і Смерчами, якими володіють окупанти РФ.

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