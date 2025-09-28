Українців карають за 'неправильні' паспорти: який штраф доведеться сплатити

У Державній міграційній службі попередили, що нехтування оновленням фотографії в паспорті може обернутися штрафом.

Штрафи за паспорт-книжечку / Колаж: Главред, фото: Держміграційна служба

Ви дізнаєтеся:

Коли потрібно оновлювати фото у паспорті-книжечці

Скільки часу дається на вклеювання фотографії

Що буде, якщо не вклеїти фото у встановлений термін

Громадяни України, які користуються паспортами старого зразка у формі книжечки, повинні оновлювати фотокартку після досягнення 25 та 45 років. На цю процедуру законодавством відведено один місяць.

Якщо громадянин не встигає у встановлений термін вклеїти фото або замінити паспорт-книжечку на ID-картку, документ визнають недійсним, повідомили у Державній міграційній службі. За користування таким паспортом передбачено адміністративну відповідальність - штраф від 17 до 51 грн.

Коли паспорт-книжечку обмінюють на ID-картку

У Держміграційній службі також пояснили, що паспорт-книжечка зразка 1994 року є безстроковим. Тобто власник може ним користуватися необмежено довго - обов’язкової заміни на ID-картку немає.

Втім, існують винятки, коли документ підлягає обов’язковій заміні. Серед них:

невклеєне фото після 25 чи 45 років;

втрата, крадіжка або псування паспорта;

зміна прізвища чи інших персональних даних.

У таких випадках паспорт-книжечку автоматично обмінюють на сучасну ID-картку.

Скільки коштує оформлення ID-картки

Вартість оформлення залежить від строку виготовлення:

558 грн - за 20 робочих днів (126 грн адміністративна послуга + 432 грн бланк);

928 грн - за 10 робочих днів (126 грн адміністративна послуга + 432 грн бланк + підвищений тариф за терміновість).

Водночас для окремої категорії громадян паспорт у вигляді ID-картки видають безкоштовно. Це стосується підлітків, які вперше отримують документ після досягнення 14 років.

Що загрожує за користування простроченим паспортом

Згідно зі статтею 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення, користування недійсним паспортом має наслідки:

за перше порушення - попередження;

за повторне протягом року - штраф від 17 до 51 грн.

Таким чином, навіть незначне зволікання з вклеюванням фотографії у паспорт може стати підставою для штрафу та обов’язкової заміни документа.

