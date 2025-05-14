Ціни полетіли вгору: наскільки в Україні подорожчали сигарети та алкоголь

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- В Україні подорожчав популярний алкоголь на 11,3%
- Ціни на сигарети перевалили за 100 гривень за пачку
Цигарки і алкоголь в Україні віднедавна не такі доступні, адже ціни на них помітно зросли. Про це свідчать дані на сайті Державної служби статистики України.
Наприклад, у квітні 2025 року горілка коштує на 2,2% більше, ніж рік тому, а саме 118,4 гривень за пляшку 0,5 літра. В той же час столові вина українських марок подорожчали на 7,8% і за них доведеться віддати в середньому 118,6 гривень за 0,7 літра.
Ціни в Україні зросли і на пиво, яке у квітні 2024 року коштувало близько 31,9 за 0,5 літра, в той час як сьогодні за таку ж пляшку любителям цього напою доведеться віддати на 11,3% більше - 35,5 гривень.
Із сигаретами ситуація подібна. Вони подорожчали від 27,3 до 32,3% і зараз коштують від 102,4 до 131,3 гривень за пачку.
Ціни в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що з початку року в Україні подорожчала оренда житла. Зокрема, західні області залишаються найдорожчими регіонами для знімання. Середня місячна плата за оренду 1-кімнатної квартири в березні 2025 року становила 7 446 гривень.
Нещодавно економіст розповів, що наразі паливо в Україні коштує приблизно стільки ж, скільки воно коштувало у 2022 році, а зниження цін на нафту через 20 днів позначається на стелі наших цін на паливо.
Раніше аналітик українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка повідомив, що полуниця в Україні цього року навіть у сезон коштує дорого - від 180 до понад 250 гривень за кілограм.
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