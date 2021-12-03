Українцям у спеціальних центрах пояснюватимуть, як витрачати "вовину тисячу"

Вакцинованим українцям дадуть по тисячі гривень / facebook / NationalBankOfUkraine

В Україні запустять 100 офлайн-центрів підтримки для надання допомоги при виплаті 1000 грн за вакцинацію - так званої "тисячі Зеленського". Про це повідомила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

"Законопроект, прийнятий у першому читанні, щодо виділення 3 млрд грн Цього року на так звану тисячу гривень для вакцинованих українців, тепер передбачає, що ця сума буде підвищена до 8 млрд грн... Для того щоб почалася програма з виплати цієї тисячі гривень, працюватимуть 100 офлайнових центрів підтримки, де зможуть надавати допомогу громадянам, щоб ця тисяча гривень була отримана", - сказала Шуляк в кулуарах парламенту, пише Інтерфакс.

читайте такожВ Україні розширять список послуг для "тисячі Зеленського": що ще додадутьВона також підкреслила, що тисяча гривень не оподатковується і не впливає на розмір субсидії. За словами Шуляк, також розглядають можливість купівлі книг українських видавців на ці кошти.

Тисяча гривень за вакцинацію

15 листопада Володимир Зеленський заявив про те, що незабаром кожен українець, який отримав дві вакцини від COVID-19, зможе отримати тисячу гривень.

Пізніше прес - секретар президента Сергій Нікіфоров заявив, що їх неможливо буде отримати готівкою-ці гроші будуть своєрідним депозитом, який можна буде витратити на певний перелік послуг.

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"Ключове насправді тут-це не тисяча за вакцинацію. Це масштабна програма з підтримки бізнесу, просто вона опосередкована. Влада не безпосередньо дає гроші бізнесу, влада видає гроші людям-таким чином підтримуючи їх рішення вакцинуватися-тобто вбиваємо одним пострілом двох зайців. А по – друге-це ж не живі гроші їх не можна буде витратити на горілку і сигарети", - пояснив Нікіфоров.

Прес-секретар президента також зазначив, що тисячу гривень можна буде отримати як сертифікат, цифровий ваучер або депозит, який можна буде витратити на певний перелік послуг і товарів.

Він також пояснив, що людина з цього "сертифікату" або "депозиту" зможе вибрати кілька послуг (в рамках 1 тисячі гривень – ред.) – наприклад, поїхати в інше місто, де відвідати музей або спектакль, або якийсь інший культурний захід.