Тисячу за вакцинацію доведеться повернути: в якому випадку "згорає" тисяча від Зеленського

Сума може бути повернута державі / УНІАН

Українці з повним курсом вакцинації зможуть отримати по 1 тисячі гривень. Програма стартує 19 грудня і триватиме протягом наступного року, але витратити її необхідно у відведений термін.

Заступник міністра економіки Ірина Новікова в коментарі РБК Україна повідомила, що скористатися нарахованою сумою можна буде протягом 4 місяців після дня надходження коштів.

"У разі невикористання, сума буде повернута державі", - пояснила Новікова.

Тисяча за вакцинацію: куди можна її витратити?

купити абонемент в спортзал або фітнес-клуб,

відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал,

купити квитки для подорожей всередині країни - на внутрішні авіа - і залізничні рейси.

Як повідомляв Главред, 15 листопада президент Володимир Зеленський пообіцяв виплатити по 1000 гривень всім українцям, які отримали дві дози вакцини.

читайте такожЩо змінюється з 1 грудня в Україні: підвищення пенсій, зарплат і "Вовина тисяча"Прес-секретар президента Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров уточнив, що щеплені двома дозами COVID-вакцини не зможуть отримати тисячу гривень від президента готівкою на руки, гроші будуть своєрідним депозитом, який можна витратити тільки на певний список послуг.