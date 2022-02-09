Україна за шлях до ЄС, а референдум щодо НАТО таїть небезпеку: соціолог розповів про настрої українців

Україна прагне до Євросоюзу, однак референдум щодо НАТО може призвести до проблем - соціолог / Колаж УНІАН

Вступ до Європейського Союзу більш активно підтримують у всіх регіонах України, а питання інтеграції до Північноатлантичного альянсу не має підтримки населення в південних і східних областях. Референдум щодо вступу до НАТО може стати небезпечним прецедентом. Більшість населення начебто виступає за, але настрої вкрай нерівномірно розподілені в регіональному вимірі. Навіть дуже незначна мобілізація противників інтеграції до Альянсу призведе до того, що результати референдуму будуть невдалими. Про це заявив директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто.

У інтерв'ю РБК-Україна він розповів про те, що якби референдум щодо НАТО провели вже зараз, то близько 60-70% підтримали ініціативу. Однак близько 30-40% учасників висловилися б проти. Дані наводяться серед тих осіб, які готові брати участь у референдумі.

"Ми ставимо питання так: якби зараз був референдум, то ви б проголосували за або проти? Частина взагалі б не брала участі в референдумі. У разі референдуму зараз приблизно 60-70% проголосували б за. І приблизно 30-40% - проти. Це серед тих, хто взяв би участь у референдумі", - сказав Паніотто.

Референдум щодо НАТО може стати небезпечним прецедентом

На думку соціолога, референдум щодо вступу до Північноатлантичного альянсу може призвести до небезпечної ситуації. Більшість населення начебто виступає за євроатлантичну інтеграцію, але такі настрої нерівномірно розподілені в регіональному вимірі.

"З одного боку, начебто більшість населення виступає за, але воно дуже нерівномірно розподілене по регіонах", - каже Паніотто.

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При цьому якщо курс на вступ до Євросоюзу підтримують більш активно у всіх областях країни - десь більше, а десь менше - то інтеграція України до НАТО не користується підтримкою на півдні і сході країни. У цих регіонах настрої поділяються приблизно 50 на 50.

Як вважає експерт, в ситуації навіть незначної мобілізації населення на сході ситуація може призвести до провалу референдуму, у той час, коли Україні потрібен вступ до НАТО.

"Дуже невелика мобілізація населення на сході призведе до того, що цей референдум ми програємо, хоча нам в принципі варто вступати до НАТО. Тому мені здається, що наразі недостатньо переваги у прихильників Північноатлантичного альянсу, порівнюючи з противниками", - пояснив Паніотто.читайте такожРосія не атакує Україну, а НАТО не воюватиме за Київ: ЗМІ дізналися про нову позицію Альянсу

Також він додав, що за останні роки кількість людей, яка підтримує євроатлантичні устремління України, суттєво не змінилася. І якщо у 2015 курс на НАТО підтримували близько 48% українців, то наразі такої точки зору дотримуються 44%. Близько 31% виступають проти. Решта не збираються брати участь у референдумі.

Примітно, настрої українців щодо вступу до НАТО серйозно змінилися після 2014 року, коли почався російсько-український військовий конфлікт.

"Їх кількість трохи знизилася, у 2015 році цей показник був вище. Він був приблизно 48%. Зараз 44% за, 31% проти, а решта не прийдуть. Якщо враховувати голос тих, хто прийде, то маємо 60% за. Була радикальна зміна в оцінках після 2014 року через російську агресію. На той момент було 17% за вступ до НАТО і 63% проти", - підкреслив Юрій Паніотто.

США та НАТО підтвердили право України на вступ до Альянсу

У період з 10 по 13 січня відбулася низка консультацій з питань безпеки, в яких брали участь США, Північноатлантичний альянс та Росія. Дискусії пройшли на тлі концентрації військових підрозділів РФ біля кордонів української держави і звинувачень Москви в погрозах російським кордонам.

Росія вимагала, щоб Вашингтон надав Москві гарантії нерозширення НАТО на схід і невступу України та Грузії до Альянсу.

Делегатка Штатів на перемовинах, заступник держсекретаря Венді Шерман сказала, що американці не мають наміру йти на вимоги Росії щодо нерозширення НАТО і відмови України від євроатлантичної інтеграції.

Російський представник, заступник голови МЗС Сергій Рябков за підсумками дискусії заявив, що Росія не нападатиме на Україну, але вимагає, щоб США надали гарантії, згідно з якими Україна та Грузія, мовляв, ніколи не вступлять до НАТО.

Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг сказав, що військово-політичний блок не може піти на поступки в ситуації з територіальною цілісністю та суверенітетом України, Грузії та Молдови. Країни можуть вступити до колективного блоку безпеки Заходу, а у Москви немає права вето щодо цього питання.

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