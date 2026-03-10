Радники Трампа просять його знайти спосіб вийти з війни з Іраном – WSJ

Дональд Трамп не збирається припиняти боротьбу доти, доки не зможе оголосити про переконливу перемогу.

Радники Трампа просять його знайти спосіб вийти з війни з Іраном / Колаж: Главред, фото: ОП, pixabay.com

Що написано в матеріалі The Wall Street Journal:

США буде складно швидко вийти з конфлікту

Заяви Трампа щодо конфлікту звучали суперечливо

Радники президента США Дональда Трампа рекомендують йому розробити стратегію виходу з конфлікту з Іраном. Це відбувається на тлі зростання цін на нафту і побоювань, що затяжна війна може мати негативні політичні наслідки. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

У понеділок, відповідаючи на питання журналістів, Трамп заявив, що військова операція в цілому виконала поставлені завдання. При цьому він не назвав конкретних термінів завершення кампанії проти Ірану, зазначивши лише, що вона може закінчитися "дуже скоро".

За словами деяких представників адміністрації, поки Тегеран продовжує атаки на країни регіону, а Ізраїль має намір і далі наносити удари по іранських об'єктах, США буде складно швидко вийти з конфлікту.

Одне з джерел також стверджує, що Трамп не збирається припиняти боротьбу доти, доки не зможе оголосити про переконливу перемогу, особливо з огляду на військову перевагу США.

Люди, знайомі з його позицією, відзначають, що президент часом дивувався тому, що іранська влада не йде на поступки, незважаючи на триваючу спільну операцію США та Ізраїлю.

Чому Трампа закликають завершити війну

За даними WSJ, в останні дні заяви Трампа щодо конфлікту звучали суперечливо.

Так, минулого тижня він заявив, що прагне до "безоговорочної капітуляції" Ірану і не виключив можливість відправки сухопутних військ. Однак в інтерв'ю The New York Times зазначив, що поки далекий від прийняття такого рішення.

У понеділок Трамп знову заговорив про ймовірне швидке закінчення війни, але одночасно підкреслив, що Сполучені Штати при необхідності можуть піти ще далі.

Крім того, президент публічно натякав і обговорював з помічниками в приватних розмовах можливість підтримки усунення молодшого Хаменеї - нового верховного лідера Ірану - якщо той не погодиться виконати вимоги Вашингтона.

Всі ці заяви пролунали на тлі різких коливань цін на нафту: спочатку вони різко зросли, а потім почали знижуватися. Це посилило занепокоєння союзників Трампа через можливі економічні втрати і політичні наслідки конфлікту.

За словами джерел, в останні дні ряд радників закликали президента розробити чіткий план виведення США з війни і представити ситуацію так, щоб було ясно: основні військові завдання вже виконані.

Хоча значна частина консервативних виборців, як і раніше, підтримує початок операції, деякі радники побоюються, що затяжна війна може послабити цю підтримку.

Джерела також повідомляють, що Трампу представили результати декількох опитувань громадської думки, згідно з якими більшість американців виступають проти війни.

Крім того, команда президента дійшла висновку про необхідність більш активної інформаційної кампанії, щоб переконати громадськість в виправданості військових дій - особливо на тлі зростання цін на бензин.

За даними видання, деякі радники з тривогою стежили за тим, як вартість нафти піднімалася вище 100 доларів за барель. Додатковий тиск посилювали дзвінки від ряду республіканців, стурбованих можливими наслідками для партії напередодні проміжних виборів до Конгресу.

Як Росія може використати війну в Ірані - думка експерта

Як писав Главред, реальний ефект для Москви від війни в Ірані значною мірою буде залежати від того, наскільки тривалим буде конфлікт і чи торкнеться він енергетичної інфраструктури регіону. Про це заявив керівник Центру досліджень Росії, дипломат і колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

За його словами, подібна ескалація на Близькому Сході фактично є давнім бажанням Кремля, проте масштаб вигоди для Росії буде визначатися тривалістю війни.

Експерт пояснив, що якщо операція завершиться протягом приблизно місяця, вже в березні, сценарії з різким і тривалим зростанням цін на нафту не виправдаються. Водночас, чим довше триватиме конфлікт і чим вищими будуть ціни, тим сильнішим може стати їх подальше падіння.

Війна в Ірані - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Володимир Зеленський заявив, що Україна планує направити своїх військових експертів до країн Перської затоки, щоб підтримати регіон і поділитися досвідом у протидії загрозам з боку Ірану.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив із жорсткою заявою про наслідки війни на Близькому Сході, підкресливши, що найбільшу вигоду від хаосу в регіоні отримує Росія.

Тим часом президент США Дональд Трамп чітко визначив свою позицію щодо завершення американської військової операції проти Ірану. Він заявив журналістам, що не бачить підстав для переговорів з Тегераном і допускає сценарій, за якого конфлікт завершиться тільки після повного знищення іранських військових структур і політичного керівництва, повідомляє The Guardian.

Про джерело: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) - щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 року Чарльзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших і найбільших американських видань, що публікує статті на такі теми: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

