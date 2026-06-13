Що буде з курсом долара в Україні: з'явився несподіваний прогноз

Курс національної валюти залишається в межах прогнозів, закладених у державному бюджеті, зазначив економіст.

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Курс долара в Україні - що буде з курсом валюти до кінця року / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези:

Підстав для різкого обвалу гривні до кінця року наразі немає

Національна валюта утримується в межах прогнозного курсу

Уряд не змінював очікуваний курс під час перегляду держбюджету

Попри війну та економічні виклики, підстав для різкого обвалу гривні до кінця 2026 року наразі немає. Про це в інтерв’ю Главреду розповів голова Комітету економістів України Андрій Новак.

"Гіпотетично негативний сценарій міг би виникнути у разі дуже серйозного погіршення ситуації на фронті. Але на фронті, як ми бачимо, фактично відбувся перелом на користь України. Тому я не бачу надзвичайних форс-мажорних обставин, які могли б істотно підірвати курс гривні", - зазначив він. відео дня

Коментуючи питання про те, чи й надалі курс гривні залишатиметься в межах закладеного в державному бюджеті показника — близько 45,5 гривні за долар, Новак зазначив, що наразі національна валюта утримується в межах прогнозного курсу. Він також звернув увагу, що під час нещодавнього перегляду державного бюджету прогноз щодо валютного курсу не змінювали, що, на його думку, свідчить про відсутність передумов для різких коливань курсу найближчим часом.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс долара в Україні - останні новини за темою

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин повідомив, що гривня зміцнить позиції у квітні-травні через сезонні фактори та відсутність великої кількості вільної валюти на ринку, що стримує тиск на курс. Він підкреслив, що позитивні очікування зовнішнього фінансування від ЄС підтримують стабільність гривні. Проте загальний тренд на поступову девальвацію зберігається.

Зазначимо, що економічний експерт Ярослав Романчук прогнозує можливе ослаблення гривні до 55-60 гривень за долар у разі зміни торговельного та платіжного балансу, проте наразі Нацбанк стримує девальвацію. Він відзначив, що міжнародна фінансова допомога і валютні обмеження є основними факторами підтримки курсу, а короткострокові коливання мають ситуативний характер.

Як раніше повідомляв Главред, економіст Олег Устенко вказав, що курс долара може зрости до 46 гривень до кінця року, щоб відповідати середньорічному показнику, закладеному в держбюджеті. Він наголосив, що валютний курс безпосередньо впливає на виконання бюджету та фінансування безпекових секторів, що є критично важливим під час війни.

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Про персону: Андрій Новак Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

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