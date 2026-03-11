На прохання США: сусід України може втягнутися у війну з Іраном

Питання розгортання американських військових ресурсів буде розглянуто на засіданні Вищої ради оборони Румунії.

Румунія може опинитися втягнутою в конфлікт з Іраном / Колаж: Главред, фото: скріншот, Вікіпедія

Коротко:

Може йтися про розміщення бойових літаків або літаків-заправників

Іран має зброю, яка здатна досягати південно-східної частини Європи

Румунія потенційно може стати учасником військового протистояння на Близькому Сході. Сполучені Штати звернулися до Бухареста з проханням розмістити додаткові сили і авіацію на одній з авіабаз на сході країни для подальшого можливого використання в операції проти Ірану. Про це повідомляє Digi24.

Румунський військовий аналітик, командувач у відставці Санду Валентин Матею заявив, що розміщення американських військових літаків і підрозділів на території Румунії в умовах конфлікту на Близькому Сході може фактично втягнути країну у війну.

За його словами, питання розгортання американських військових ресурсів буде розглянуто на засіданні Вищої ради оборони Румунії. Може йтися про розміщення бойових літаків або літаків-заправників, які потенційно здатні брати участь в операціях проти Ірану.

Експерт зазначив, що якщо такі літаки будуть виконувати бойові вильоти безпосередньо з румунських аеродромів, це може означати, що країна стане стороною збройного конфлікту, що спричинить певні наслідки з точки зору міжнародного права.

Стратегічне значення військових баз

Матею підкреслив, що важливу роль у цьому питанні відіграє авіабаза Михайла Когэлничану, яка вважається одним з ключових об'єктів стратегічного співробітництва Румунії та США.

Він також нагадав, що в даний час американські бомбардувальники B-1 Lancer проводять операції проти Ірану, вилітаючи з британської бази RAF Ферфорд. Якщо аналогічні місії почнуть виконуватися з румунської території, це може значно змінити роль країни в поточному конфлікті.

Можлива реакція Ірану

На думку експерта, участь Румунії у військових діях може призвести до того, що Іран почне розглядати її як потенційну ціль для ударів.

Раніше Тегеран попереджав, що буде атакувати будь-які держави, з території яких наносяться удари по Ірану або через повітряний простір яких пролітають літаки, що беруть участь у бойових операціях.

Ризики для Європи

Матею зазначив, що Іран, як і раніше, має безпілотники і балістичні ракети, які теоретично здатні досягати південно-східної частини Європи. Саме тому в Румунії раніше була розгорнута система протиракетної оборони на базі Девеселу.

Експерт підкреслив, що остаточне рішення про розміщення американських сил буде мати політичний характер. При цьому Румунії необхідно враховувати свої союзницькі зобов'язання перед США. Підтримка партнера може дати стратегічні переваги, однак одночасно несе і певні ризики для безпеки країни.

Війна в Ірані - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Володимир Зеленський заявив, що Україна планує направити своїх військових експертів до країн Перської затоки, щоб підтримати регіон і поділитися досвідом у протидії загрозам з боку Ірану.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив із жорсткою заявою про наслідки війни на Близькому Сході, підкресливши, що найбільшу вигоду від хаосу в регіоні отримує Росія.

Тим часом президент США Дональд Трамп чітко визначив свою позицію щодо завершення американської військової операції проти Ірану. Він заявив журналістам, що не бачить підстав для переговорів з Тегераном і допускає сценарій, за якого конфлікт завершиться тільки після повного знищення іранських військових структур і політичного керівництва, повідомляє The Guardian.

Інші новини:

