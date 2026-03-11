Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

На прохання США: сусід України може втягнутися у війну з Іраном

Віталій Кірсанов
11 березня 2026, 10:58
Питання розгортання американських військових ресурсів буде розглянуто на засіданні Вищої ради оборони Румунії.
Румунія може виявитися втягнутою в конфлікт з Іраном
Румунія може опинитися втягнутою в конфлікт з Іраном / Колаж: Главред, фото: скріншот, Вікіпедія

Коротко:

  • Може йтися про розміщення бойових літаків або літаків-заправників
  • Іран має зброю, яка здатна досягати південно-східної частини Європи

Румунія потенційно може стати учасником військового протистояння на Близькому Сході. Сполучені Штати звернулися до Бухареста з проханням розмістити додаткові сили і авіацію на одній з авіабаз на сході країни для подальшого можливого використання в операції проти Ірану. Про це повідомляє Digi24.

Румунський військовий аналітик, командувач у відставці Санду Валентин Матею заявив, що розміщення американських військових літаків і підрозділів на території Румунії в умовах конфлікту на Близькому Сході може фактично втягнути країну у війну.

відео дня

За його словами, питання розгортання американських військових ресурсів буде розглянуто на засіданні Вищої ради оборони Румунії. Може йтися про розміщення бойових літаків або літаків-заправників, які потенційно здатні брати участь в операціях проти Ірану.

Експерт зазначив, що якщо такі літаки будуть виконувати бойові вильоти безпосередньо з румунських аеродромів, це може означати, що країна стане стороною збройного конфлікту, що спричинить певні наслідки з точки зору міжнародного права.

Стратегічне значення військових баз

Матею підкреслив, що важливу роль у цьому питанні відіграє авіабаза Михайла Когэлничану, яка вважається одним з ключових об'єктів стратегічного співробітництва Румунії та США.

Він також нагадав, що в даний час американські бомбардувальники B-1 Lancer проводять операції проти Ірану, вилітаючи з британської бази RAF Ферфорд. Якщо аналогічні місії почнуть виконуватися з румунської території, це може значно змінити роль країни в поточному конфлікті.

Можлива реакція Ірану

На думку експерта, участь Румунії у військових діях може призвести до того, що Іран почне розглядати її як потенційну ціль для ударів.

Раніше Тегеран попереджав, що буде атакувати будь-які держави, з території яких наносяться удари по Ірану або через повітряний простір яких пролітають літаки, що беруть участь у бойових операціях.

Ризики для Європи

Матею зазначив, що Іран, як і раніше, має безпілотники і балістичні ракети, які теоретично здатні досягати південно-східної частини Європи. Саме тому в Румунії раніше була розгорнута система протиракетної оборони на базі Девеселу.

Експерт підкреслив, що остаточне рішення про розміщення американських сил буде мати політичний характер. При цьому Румунії необхідно враховувати свої союзницькі зобов'язання перед США. Підтримка партнера може дати стратегічні переваги, однак одночасно несе і певні ризики для безпеки країни.

Війна в Ірані - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Володимир Зеленський заявив, що Україна планує направити своїх військових експертів до країн Перської затоки, щоб підтримати регіон і поділитися досвідом у протидії загрозам з боку Ірану.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив із жорсткою заявою про наслідки війни на Близькому Сході, підкресливши, що найбільшу вигоду від хаосу в регіоні отримує Росія.

Тим часом президент США Дональд Трамп чітко визначив свою позицію щодо завершення американської військової операції проти Ірану. Він заявив журналістам, що не бачить підстав для переговорів з Тегераном і допускає сценарій, за якого конфлікт завершиться тільки після повного знищення іранських військових структур і політичного керівництва, повідомляє The Guardian.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США Румыния Іран новини Ірану Удар Ізраїлю по Ірану Атака на Іран
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Ормузька протока і не тільки: Олександр Леонов - про те, коли НАТО застосує 5 статтю проти Ірану

Ормузька протока і не тільки: Олександр Леонов - про те, коли НАТО застосує 5 статтю проти Ірану

12:00Інтерв'ю
ЗСУ звільнили сотні квадратних кілометрів і зірвали плани Кремля — ISW

ЗСУ звільнили сотні квадратних кілометрів і зірвали плани Кремля — ISW

10:51Фронт
Monobank потрапив у гучний скандал з нібито прапором РФ: всі подробиці

Monobank потрапив у гучний скандал з нібито прапором РФ: всі подробиці

09:31Україна
Реклама

Популярне

Більше
"Точка переломного моменту": у Трампа зробили заяву про завершення війни в Україні

"Точка переломного моменту": у Трампа зробили заяву про завершення війни в Україні

Ціни на АЗС підскочать: українців попередили про нове подорожчання палива

Ціни на АЗС підскочать: українців попередили про нове подорожчання палива

Карта Deep State онлайн за 11 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 11 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Чому кіт починає раптово бігати по квартирі: відповідь здивує власників

Чому кіт починає раптово бігати по квартирі: відповідь здивує власників

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчини на коні за 47 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчини на коні за 47 с

Останні новини

13:09

Що відбувається, коли пасажир падає за борт: зізнання екіпажу

13:05

Що посадити в тіні: дерева, які все одно дадуть урожай

12:33

Історик розкрив секрет історії Росії: звідки вона взялась та що було до "росіян"Відео

12:25

"Скоро в Росію": Настя Каменських остаточно знищила свою репутацію

12:18

Ціни на молочку в Україні можуть різко піти вгору: експерт назвав причину

Ціни на продукти в Україні навесні-2026: Марчук – що подорожчає і на скількиЦіни на продукти в Україні навесні-2026: Марчук – що подорожчає і на скільки
12:15

Саудівська Аравія хоче купити українські дрони на мільйони доларів - WSJ

12:13

"Станеться подібне": утікачка Стужук висловилася про проблему Ані Лорак

12:00

Ормузька протока і не тільки: Олександр Леонов - про те, коли НАТО застосує 5 статтю проти Ірану

11:57

Ціни на бензин зросли: експерт сказав, чи чекати різкого стрибка цін на продукти

Реклама
11:50

Сусіди питатимуть сорт: найвдаліші гібриди огірків

11:44

Леня з Вороніних екстремально схуд: тане на очах

11:26

"Всі ці гроші на СВО": Алла Пугачова потрапила в моторошний скандал

11:25

"Мандрівник у часі" показав фото з 6000 року: чому багато хто повіривВідео

11:00

Осина талія: Юлія Свириденко підкорила Париж стильним образомВідео

10:58

На прохання США: сусід України може втягнутися у війну з Іраном

10:57

Як врятувати сад від шкідників навесні: інструкція з першого обприскування

10:51

ЗСУ звільнили сотні квадратних кілометрів і зірвали плани Кремля — ISW

10:42

Китайський гороскоп на завтра, 12 березня: Бикам - гнів, Півням - образи

10:27

Бур'яни на доріжках зникнуть за 3 дні - потрібен тільки чайник

10:23

Гороскоп Таро на завтра, 12 березня: Тельцю - сила волі, Ракам - мріяти

Реклама
10:09

Вигідне розведення тварин – що окупиться найшвидше

10:02

"Втрачу волосся і зуби": фіналістка "Холостяка" показала наслідки розладу

09:51

Милявська не може вижити в Росії: вимагає допомоги

09:41

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 11 березня (оновлюється)

09:31

Monobank потрапив у гучний скандал з нібито прапором РФ: всі подробиці

09:24

Віталій Козловський терміново перервав концерт і скасував його - що з ним відбувається

09:21

Четверта стадія: молодій російській ведучій підтвердили страшний діагноз

09:17

Чому Трамп пропонує Ірану "японський сценарій": Клімовський пояснивПогляд

09:10

"Реальність змінилася": у Кремлі зробили заяву про мирні переговори

08:48

Життя різко покращиться: чотири знаки зодіаку, яким березень принесе щастя

08:31

РФ завдала удару дронами по Харкову, є жертви та поранені: що відомоФото

08:16

Карта Deep State онлайн за 11 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:13

"Це найбільший ризик": Зеленський пояснив, через що може розгорітися Третя світова війна

08:00

Вибухи та пожежі в Тольятті та Маріуполі: що потрапило під удар дронівВідео

07:03

"У нас є карти": Зеленський пояснив, чому США попросили допомоги у КиєваВідео

06:05

Холодні та неякісні: чому перед розпадом СРСР масово будували "халтурні" будинки

05:37

Гороскоп на завтра 12 березня: Близнюкам - перешкода, Левам - витрати

05:04

Кавуни до 12 кг: який сорт вибрати в 2026

04:45

"Люди забудуть": відома співачка зробила заяву про повернення Винника

04:30

Орхідея, алое або товстянка: яку кімнатну рослину вибрати за знаком зодіаку

Реклама
04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчини на коні за 47 с

03:32

Чому кіт починає раптово бігати по квартирі: відповідь здивує власниківВідео

02:50

"Комета в запалі": вчені вражені дивною начинкою міжзоряного гостя 3I/ATLAS

02:16

Більше ніж контратака: у ЗСУ розповіли, де готують ґрунт для важливих змін

01:01

Не лише Белароза, яку картоплю садять українці: ТОП-5 сортів від господарівВідео

00:04

"Точка переломного моменту": у Трампа зробили заяву про завершення війни в Україні

10 березня, вівторок
23:45

Відключення електроенергії 11 березня: що відомо про графіки для Києва та області

23:26

"Просто помер": Іво Бобул "поховав" відомого українського композитора

23:21

Ціни на АЗС підскочать: українців попередили про нове подорожчання палива

22:54

Список черг скоротився: кому вимикатимуть світло у Дніпрі та області 11 березняФото

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
ПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Регіони
Новини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини Харкова
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт Міддлтон
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти