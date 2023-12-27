Захід міняє стратегію та хоче змусити Зеленського піти на переговори з РФ - Politico

Пентагон та Білий дім хоче, щоб Україна перейшла до стратегічної оборони.

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Пентагон хоче, щоб Україна перейшла в стратегічну оборону / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОПУ

Американські та європейські чиновники намагаються змінити стратегію підтримки України та змусити Київ сісти за стіл переговорів з РФ. Про це повідомляє Politico.

Такі мирні переговори можуть означати передачу РФ частини української території. Білий дім та Пентагон нібито змушують Україну перейти до стратегічної оборони і відмовилися від спроб визволити території.

"Дуже ймовірно, що перехід до оборонної позиції дозволить українцям зберегти ресурси, в той час як майбутній прогрес Росії буде виглядати малоймовірним", — сказав експерт з розвідки Військового коледжу армії США Ентоні Пфафф. відео дня

Європейський дипломат, який базується у Вашингтоні зазначив, що ЄС хоче прискорити членство України в НАТО, щоб українці опинилися в найкращій ситуації для переговорів з РФ.

"Оскільки Україні не вистачає як військ, так і зброї, відмова Зеленського розглядати будь-які нові переговори з Москвою виглядає все більш політично неспроможною вдома. Український президент, який прагне мобілізувати ще півмільйона військових, стикається зі зростаючою внутрішньою опозицією з боку свого головнокомандувача генерала Валерія Залужного та мера Києва Віталія Кличка", – пише видання.

Військова допомога Україні

На початку грудня Сенат США заблокував початок дебатів щодо законопроекту про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Каменем спотикання стали вимоги республіканців внести в документ жорсткіший комплекс заходів щодо захисту південного кордону з Мексикою.

Як пише The Hill, сенатори від Республіканської та Демократичної партій досягли певного прогресу в переговорах і позитивно оцінюють їхній напрямок в питанні заходів по боротьбі з нелегальною міграцією на американському кордоні. Однак законодавці дають різні оцінки щодо термінів остаточної угоди.

У Міноборони США до 30 грудня закінчаться гроші, які витрачаються на заміну зброї, яка поставляється Україні. Вільних коштів поки не буде, оскільки Конгрес поки так і не проголосував за виділення додаткових грошей на фінансування військової допомоги Києву.

Ймовірний кандидат на посаду президента США Дональд Трамп здатний зірвати угоду між Демократичною та Республіканською партіями, спрямовану на зміну імміграційного законодавства та ухвалення Конгресом законопроекту про допомогу Україні.

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