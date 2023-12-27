2024-й рік може бути ще важчим – генерал Тарнавський

Українські військові намагатимуться досягнути головної мети – вийти на наші кордони, але окупанти знають про наші цілі й будуть робити усе, щоб завадити цьому.

https://glavred.net/ukraine/2024-y-god-mozhet-byt-eshche-tyazhelee-general-tarnavskiy-10528337.html Посилання скопійоване

2024-й рік може бути ще важчим/ колаж: Главред, фото: Telegram Тарнавський, Командування Об'єднаних сил ЗСУ

Наступний рік може бути ще важчим. Україна буде намагатися звільнити усі окуповані території від російських загарбників, а російська армія чинитиме цьому великий опір.

Чим ближче до нашої головної мети – виходу на наші кордони – тим складніше буде. Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський, повідомляє BBC.

"Я думаю, що наступний рік буде, можливо, ще важчим. Тому що ми повинні закінчувати ведення бойових дій і звільнення наших територій. І чим ближче до виконання цього завдання, головної мети – виходу на наші кордони, воно буде ще складніше", – заявив генерал. відео дня

Він зазначив, що російські загарбники будуть робити усе, щоб українська армія не могла досягнути цієї мети.

Відповідаючи на запитання, "чи реально в наступному році завершити війну", генерал Тарнавський зазначив, що він ніколи не ставить питання саме таким чином.

"Питання "завершити війну" я ніколи не ставлю. Питання – перемогти. Тому що завершити війну можна по-різному. Для нас, військових, це перемога", – наголосив генерал.

Війна в Україні

Секретар Ради безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що 20 відсотків російського флоту вже немає. За словами секретаря РНБО, дуже великі та важливі події відбувалися в Чорному морі.

В американському інституті вивчення війни (ISW) зазначили, що росіяни змінили тактику ударів по Херсонщині. На думку аналітиків, після того як росіяни вирішили перекинути свою далекобійну артилерію ближче до річки Дніпро, в ЗСУ з'явиться можливість для її знищення.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов розповів про ситуацію в Мар’їнці. Він зазначив, що ЗСУ все ще утримують частину міста. Як повідомив секретар РНБО, ситуація в Мар'їнці ще гірша порівняно із Бахмутом через місцевість, адже будівель яким вдалось вціліти – фактично немає.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.