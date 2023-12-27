Кінець війни в 2024 році: журналіст назвав попередив про поганий сценарій

За словами журналіста, якщо війна Росії проти України закінчиться в 2024 році, то це буде не за позитивним для України сценарієм.

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Якщо війна і закінчиться у 2024 році, то не за нашим сценарієм / Колаж Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 43 окрема механізована бригада

Українське суспільство вступало в зиму 2023 року з певним піднесенням через успіхи ЗСУ. В наш час ситуація трохи змінилася, і важливо бути відвертими щодо того, що очікує на Україну у 2024 році. Про це розповів військовослужбовець ЗСУ, журналіст Павло Казарін у ефірі 24 Каналу.

У 2024 році важливо вести відповідальну інформаційну політику. Необхідно пояснити людям, що ця війна може затягнутись надовго. Треба і надалі наполегливо працювати та підтримувати Сили оборони України.

"Якщо війна і закінчиться у 2024 році, то не за нашим сценарієм. Закінчиться так, як не сподобається вам. Щоб війна закінчилася так, як вам сподобається, потрібно готуватися, що у 2024 році не буде кінця війни. Зараз український тил не є тилом воюючої країни. Він не виконує усіх ролей, які зазвичай закріплені за тилом держави, яка у війні. Зараз функцію тилу для української армії виконує колективний Захід", – зауважив Казарін. відео дня

Він додає, що щомісяця міжнародні партнери надають значні фінансові ресурси українській економіці. Це допомагає українському населенню майже не відчувати війни, за винятком повітряних тривог.

Журналіст вказує на те, що Україна не встановила додатковий військовий податок, крім "косметичного" 1,5% збору; тарифи на енергію та газ не зросли значно. Різницю між фактичною вартістю електроенергії чи газу та тим, що сплачує звичайний українець, компенсують кошти від міжнародних партнерів.

"Думаю, у когось може бути відчуття, що гірше не буде. Варто пам'ятати, що гірше може бути завжди. Треба цінувати те, що у нас є. І варто бути готовими, що цей "дощ" у нас надовго. Ніхто з нас – ні завтра, ні післязавтра, ні через місяць або пів року – не повернеться у 23 лютого 2022 року", – розповів Казарін.

Війна Росії проти України - останні новини

У наступному році може виникнути ще більше викликів перед Україною і збройними силами. З часом, коли ми наблизимося до нашої основної мети – відновлення контролю над нашими кордонами – завдання стане ще складнішим. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Російські окупанти активно проводять штурмові операції на Мар'їнському напрямку. Зараз ситуація там є більш напруженою, ніж у Бахмуті. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Олексій Данілов зазначив, що 20% флоту Росії "вже не функціонує".

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