УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Кінець війни в 2024 році: журналіст назвав попередив про поганий сценарій

Юрій Берендій
27 грудня 2023, 10:23
За словами журналіста, якщо війна Росії проти України закінчиться в 2024 році, то це буде не за позитивним для України сценарієм.
Кінець війни в 2024 році: журналіст назвав попередив про поганий сценарій
Якщо війна і закінчиться у 2024 році, то не за нашим сценарієм / Колаж Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 43 окрема механізована бригада

Українське суспільство вступало в зиму 2023 року з певним піднесенням через успіхи ЗСУ. В наш час ситуація трохи змінилася, і важливо бути відвертими щодо того, що очікує на Україну у 2024 році. Про це розповів військовослужбовець ЗСУ, журналіст Павло Казарін у ефірі 24 Каналу.

У 2024 році важливо вести відповідальну інформаційну політику. Необхідно пояснити людям, що ця війна може затягнутись надовго. Треба і надалі наполегливо працювати та підтримувати Сили оборони України.

"Якщо війна і закінчиться у 2024 році, то не за нашим сценарієм. Закінчиться так, як не сподобається вам. Щоб війна закінчилася так, як вам сподобається, потрібно готуватися, що у 2024 році не буде кінця війни. Зараз український тил не є тилом воюючої країни. Він не виконує усіх ролей, які зазвичай закріплені за тилом держави, яка у війні. Зараз функцію тилу для української армії виконує колективний Захід", – зауважив Казарін.

відео дня

Він додає, що щомісяця міжнародні партнери надають значні фінансові ресурси українській економіці. Це допомагає українському населенню майже не відчувати війни, за винятком повітряних тривог.

Журналіст вказує на те, що Україна не встановила додатковий військовий податок, крім "косметичного" 1,5% збору; тарифи на енергію та газ не зросли значно. Різницю між фактичною вартістю електроенергії чи газу та тим, що сплачує звичайний українець, компенсують кошти від міжнародних партнерів.

"Думаю, у когось може бути відчуття, що гірше не буде. Варто пам'ятати, що гірше може бути завжди. Треба цінувати те, що у нас є. І варто бути готовими, що цей "дощ" у нас надовго. Ніхто з нас – ні завтра, ні післязавтра, ні через місяць або пів року – не повернеться у 23 лютого 2022 року", – розповів Казарін.

Війна Росії проти України - останні новини

У наступному році може виникнути ще більше викликів перед Україною і збройними силами. З часом, коли ми наблизимося до нашої основної мети – відновлення контролю над нашими кордонами – завдання стане ще складнішим. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Російські окупанти активно проводять штурмові операції на Мар'їнському напрямку. Зараз ситуація там є більш напруженою, ніж у Бахмуті. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Олексій Данілов зазначив, що 20% флоту Росії "вже не функціонує".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
ЗСУ війна Росії та України
Реклама

Головне за день

РФ пішла у потужний наступ: ЗСУ "покришили" тисячі росіян на 4-х напрямках

РФ пішла у потужний наступ: ЗСУ "покришили" тисячі росіян на 4-х напрямках

10:59 Україна
2024-й рік може бути ще важчим – генерал Тарнавський

2024-й рік може бути ще важчим – генерал Тарнавський

10:00 Україна
Бої за Авдіївку: генерал прокоментував можливість виведення військ ЗСУ

Бої за Авдіївку: генерал прокоментував можливість виведення військ ЗСУ

09:44 Україна
Всі головні новини

Популярне

Як дізнатися пароль від Wi-Fi: хитрий фокус знає не кожен хакер 16313

Як дізнатися пароль від Wi-Fi: хитрий фокус знає не кожен хакер

Залужний: Мар'їнки більше немає, ЗСУ - на півночі міста 11517

Залужний: Мар'їнки більше немає, ЗСУ - на півночі міста

Як варити буряк: несподівана порада уб'є навіть досвідчених господинь 11316

Як варити буряк: несподівана порада уб'є навіть досвідчених господинь

Вибух у Феодосії зафіксували супутники NASA, стала відома доля екіпажу і корабля 7844

Вибух у Феодосії зафіксували супутники NASA, стала відома доля екіпажу і корабля

Останні новини

11:09

"Кремль тримає ракети до весни": Жданов пояснив, що задумала Росія

11:07

"Збереже тепло у домі": жінка показала геніальний лайфхак, як утеплити вікна

11:02

Китайський гороскоп на завтра 28 грудня: Зміям - покупки, Бикам - складний вибір

10:59

РФ пішла у потужний наступ: ЗСУ "покришили" тисячі росіян на 4-х напрямках

10:49

Тільки генії встигнуть за 6 секунд: оптична ілюзія для тих, у кого чудовий зір

Путін хоче захопити Україну і напасти на НАТО, його режим впаде до 2030 року - СотникПутін хоче захопити Україну і напасти на НАТО, його режим впаде до 2030 року - Сотник
10:48

Дружина Остапчука після платної зустрічі з фанатами засвітила браслет за 25 тисяч гривень

10:42

Атаки на ВДК "Новочеркаськ" : у Криму зникли безвісти 33 моряки - росЗМІ

10:23

Кінець війни в 2024 році: журналіст назвав попередив про поганий сценарій

10:00

2024-й рік може бути ще важчим – генерал Тарнавський

Реклама
09:46

"Є запас міцності й дурного м'яса": Сотник оцінив шанси Путіна вести довгу війнуВідео

09:44

Бої за Авдіївку: генерал прокоментував можливість виведення військ ЗСУ

09:44

Привітання з Новим Роком 2024 - в прозі, віршах та оригінальні картинки

09:04

ЗСУ все ще утримують частину міста: Данілов розповів про ситуацію в Мар'їнці

08:59

РФ атакувала дронами Південь України: є загиблий та пораненіФото

08:48

Вони зібралися воювати до кінцяПогляд

08:30

Гороскоп на січень-2024 від Влада Росса: чим порадує і чим засмутить місяцьЕксклюзив

08:23

Росіяни змінили тактику ударів по Херсонщині: в ISW розкрили деталі

08:17

Нічна атака "Шахедів": дрони збивали у 8 українських областях

08:03

Церковне свято 28 грудня: чому не варто витрачати багато грошей на продукти

07:57

20 відсотків російського флоту вже немає – Данілов

Реклама
07:30

Путін не готовий до переговорів: Данілов пояснив, навіщо запускаються фейки

06:55

ЄС планує надати Україні €20 млрд в обхід Угорщини - Financial Times

06:41

Вибори Путіна: Кремль вирішив не ризикуватиПогляд

05:50

Буде майже 5-бальний шторм: в Україну вривається потужна магнітна буря

05:15

Melovin вперше розповів, чи перебуває зараз у стосунках

04:50

Путін планує напасти на НАТО і сподівається на Трампа – СотникВідео

04:10

ЗСУ захопили позиції РФ під Бахмутом: український командир розкрив деталі боїв

03:40

Оптична ілюзія для людей із орлими зором: лише генії знайдуть кота за 5 секунд

03:10

"Прагне захопити всю Україну": експерт розкрив окупаційні плани РосіїВідео

02:48

Салати зробите в 2 рази швидше: спосіб моментальної чистки вареної картоплі

02:14

Вибори в США: експерт розповів, кого республіканці можуть підтримати замість Трампа

01:30

На зло Мурату: дружина Налчаджиоглу показала гарячий Різдвяний образ

01:15

Росія "вчиться полювати" на морські дрони ЗСУ: ЗМІ розкрили деталі

26 грудня, вівторок
23:47

Подолати екологічні наслідки війни допоможе програма Європейського Союзу, — Кацуба

23:39

Раміна Есхакзай вперше зізналася, чому розійшлася з нареченим

23:09

Діти більше не побачать тата: у Херсоні під час евакуації людей загинув молодий лейтенант

23:04

Клоун-путініст Охлобистін розповів байку про своє "порятунок від ДРГ"

22:43

Працювали швидко: окупанти в паніці вивели свої кораблі з Феодосії

22:22

Росія оголосила у розшук командувача Повітряних сил ЗСУ: той відреагував

22:19

Як українцям економити світло: топ порад від енергетиків

Реклама
22:11

Позов на 10 млн доларів: росіяни вирішили знищити Івлєєву за "голу" вечірку

21:47

Колишня дружина Кличка показала його височенних синів і красуню-дочку

21:34

Без Насті: Потап один відсвяткував Різдво в Лондоні

21:20

Наталія Валевська запідозрила в плагіаті учасницю Нацвідбору на Євробачення-2024

21:09

Росіяни вдарили по евакуаційному поїзду в Херсоні: є загибліВідео

21:03

Чи можна жінкам посівати: яке пояснення закладене у давніх звичаях

20:58

"Перевіряли два лікарі": Клопотенко розповів, як непросто було готувати для Першої леді

20:00

3 знака зодіаку приречені на успіх в 2024 році: кому буде везти у всьому

19:53

Це досі "сіра зона": у Харківській ОВА спростували фейк РФ про загарбання нового села

19:39

Штормовий вітер та сніг з дощем: в Україну вривається негода

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтра
Мода та краса
Мода 2023Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні помилкиГарний манікюр
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти