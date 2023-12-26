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Залужний провів брифінг: що Главком казав про мобілізацію, фронт і війну у 2024 році

Яна Ставська
26 грудня 2023, 16:52
Зокрема, генерал Валерій Залужний дав прогноз, якою бачить російсько-українську війну у 2024 році.
Залужний провів брифінг: що Главком казав про мобілізацію, фронт і війну у 2024 році
Залужний прокоментував останні ініціативи щодо мобілізації / Колаж: Главред, фото: 22-я ОМБр, Facebook В. Залужного

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів брифінг ЗМІ 26 грудня на тлі публікації законопроекту про посилення мобілізації в Україні. Зокрема, генерал роз'яснив, чого чекає від мобілізації 2024 та якою бачить ситуацію на фронті у наступному році. Про це докладніше - на Главреді.

Мобілізація 2024 - про 500 тисяч мобілізованих, відстрочку й е-повістки

Ще даючи коментарі ведучим телемарафону, Залужний підкреслив, що Генштаб не давав запиту до Кабміну з приводу конкретних цифр щодо мобілізованих у 2024 році. Залужний постійно наголошував, що за законодавчі ініціативи несуть відповідальність парламентарі.

відео дня

У дані в 500 тисяч осіб входять поточні потреби, формування нових військових частин і прогнозування втрат у 2024 році.

Щодо мобілізації осіб з ІІ і ІІІ групамиінвалідності Главком сказав таке: придатність або непридатність до служби визначає ВВК, а не група інвалідності.

"У новому законопроекті запропоновано, щоб залишилися два поняття - придатність або непридатність до військової служби і позбутися такого поняття, як "обмежено придатний", -сказав він.

Разом з тим Залужний не став відповідати на запитання про відстрочку від мобілізації, бо цим, зауважив він, має займатися виконавча влада.

Залужний прокоментував електронні повістки - дивіться відео:

Залужний провів брифінг: що Главком казав про мобілізацію, фронт і війну у 2024 році

"Для ЗСУ головне, щоб прийшли люди в армію і могли виконають поставлені завдання. Мені потрібні люди, боєприпаси і зброя, щоб продовжувати ведення бойових дій", - підкреслив Залужний.

Також у Залужного поцікавилися впровадженням е-повісток. Той відповів, що це не є пропозицією Генштабу.

"Ми армія. Ми Збройні Сили України. Ми маємо лише воювати. Маємо отримувати ресурси і виконувати завдання. Ми не можемо думати про те, щоб втрутитися в цивільне життя. Для цього є відповідні центральні органи влади", - сказав Главком.

Окремо Головнокомандувач назвав дві умови демобілізації військовослужбовців.

"З Міноборони ми домовились на демобілізацію військових через 36 місяців, але за певних умов. Перший фактор це те, що не буде загострень на фронті, і друге - що цих людей через 36 місяців буде ким замінити", - сказав він.

Ситуація на фронті і "втрата" Мар'їнки

Головнокомандувач, відповідаючи на запитання, чи вважає він ситуацію в Авдіївці чимось схожою зі ситуацією у Бахмуті, закликав не робити "шоу чи скорботу" довкола конкретного населеного пункту.

"У противника є можливість концентрувати свої сили на певному напрямку. І вони можуть за два-три місяці зробити (з Авдіївкою - Главред) те, що сталось з Бахмутом", - висловився генерал.

Залужний наголосив, що ЗСУ "будуть обороняти рівно стільки, скільки буде сил. Якщо сил недостатньо - зберігаємо людей, а потім відвоюємо".

Він додав, що українські війська наразіще перебувають у північній частині Марʼїнки на Донеччині.

Прогноз Залужного щодо війни у 2024 році

За словами Головнокомандувача, 2024 рік буде відрізнятися від 2023-го. Командування "знайшло проблеми і близько 90% рішень" цих питань - "щоби діяти ефективніше і зберегти людей".

Мобілізація в Україні 2024

Напередодні Кабмін вніс до Верховної Ради законопроект щодо мобілізації. Згідно з документом, пропонується знизити призовний вік до 25 років, посилити "заходи" щодо ухилянтів (наприклад, заборона на видачу кредитів, отримання /продовження закордонного паспорта та паспорта громадянина України) та розширити обов'язки поліції - правоохоронці також зможуть вручати військовозобов'язаним повістки.

Раніше у "Слузі народу" підтвердили отримання запиту від військових про мобілізацію 500 тисяч осіб. Про це також говорив Зеленський, але президент вимагав більше аргументів, щоб підтримати цю ініціативу.

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