Україна повернула з полону ще 100 військовополонених: Зеленський розкрив деталі

Додому повернулися ще сто українських військовополонених, повідомив президент.

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Україна повернула ще сто військовополонених / t.me/Koord_shtab

Україна повернула з полону ще 100 українців, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Ще 100 українців вдома, в Україні. Нацгвардія, прикордонники, ЗСУ. Більшість - захисники Маріуполя. Усі - наші, усі знову на рідній землі. Працюємо по кожному і кожній і не зупинимося, поки всіх не повернемо", - написав Зеленський.

Подробиці повернення полонених

Як уточнили в Координаційному штабі зі поводження з військовополоненими, серед звільнених військовослужбовців - 49 воїнів Національної гвардії України, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема 11 тероборонців.

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"Усі звільнені - рядового та сержантського складу. 84 врятованих воїнів захищали Маріуполь (у т.ч. 82 - оборонці "Азовсталі"), решта виконували бойові завдання на Донецькому та Луганському напрямках", - ідеться в повідомленні.

Із російського полону вдалося врятувати медика, який у надскладних умовах рятував поранених на "Азовсталі", та рідних братів Миколу і Романа. Щонайменше 28 звільнених мають поранення або серйозні хвороби. Найстаршому виповнилося 62 роки, а наймолодшому - 20.

"З моменту повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося звільнити вже 3135 захисників і захисниць", - пише Координаційний штаб.

У відомстві заявили, що під час повернення українців із полону посередницьку участь гуманітарного характеру надали Об'єднані Арабські Емірати.

Дивіться відео - повернення українських військовополонених:

/ Скріншот

Повернення військовополонених

Нагадаємо, раніше відбувся великий обмін полоненими - додому в Україну повернулися 207 військовополонених. Серед звільнених із полону українців є багато військових, які захищали Маріуполь, воювали на "Азовсталі" та Зміїному. Багато звільнених із полону українців мають важкі поранення та хвороби.

Як повідомлялося, з російського полону також повернувся захисник Маріуполя, дружину й доньку якого вбила російська ракета в Дніпрі. Молодший сержант Захар потрапив у полон разом зі своєю дружиною Тетяною, коли відбувалася евакуація з "Азовсталі". За півроку жінку повернули і вона оселилася в Дніпрі разом із доньками саме в тому будинку, в якому російська ракета зруйнувала весь під'їзд. Старша донька вижила, бо в цей момент була не в Дніпрі.

Раніше в ГУР заявили, що в Україну не повернули людей зі списку на обмін, який зірвався через Іл-76. Росіяни стверджують, що українські військовополонені були на цьому літаку. Однак поки що немає нічого, що могло б підтвердити це.

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