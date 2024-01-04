Разом захищали Маріуполь: воїн романтично освідчився коханій після її звільнення з полону

30-річний український морський піхотинець 36-ї ОБМП Микола Гриценяк зробив пропозицію своїй коханій 28-річній бойовій медикині Галині Федишин одразу після її повернення додому з російського полону. Кадри романтичної пропозиції зворушили мережу.
Про возз’єднання закоханих, які разом пройшли бої за Маріуполь, полон і розлуку, розповів на своїй сторінці у Facebook командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський.
"Сьогодні я став свідком не просто заручин, а справжнього тріумфу любові! Ця любов пережила випробування, що здатні зламати найсильніших, але не дозволила зламати Вас. Пара українських морпіхів показала, що справжні почуття не знають перешкод, навіть коли це – пекло на землі. Вони разом пройшли бої за Маріуполь, витримали випробування полоном та довгу розлуку, але їхні серця ні на мить не припиняли битися в унісон. Їх почуття та відданість один одному стали символами непереможної віри і надії", – написав Волинський.відео дня
Галина Федишин родом із села Сваричів на Івано-Франківщині, а Микола Гриценяк – з Донеччини. Пара разом пройшла бої за Маріуполь. Вони обоє потрапили у полон до окупантів у травні 2022 року, коли виходили з "Азовсталі".
Микола Гриценяк повернувся додому під час обміну полоненими 21 вересня 2023 року. Тоді в Україну повернули 215 українських воїнів, серед яких 108 захисників "Азовсталі". Галина Федишин повернулася додому в результаті обміну полоненими 3 січня 2024 року (загалом у цей день обміняли 230 українських військових і цивільних).
Дивіться відео романтичного освідчення військового своїй коханій:
Обмін полоненими 3 січня 2024 року
Нагадаємо, 3 січня з російського полону повернулися 230 українських військових. В Україну повернулися захисники Маріуполя, острова Зміїний, бійці з Азовсталі, прикордонники та інші. Також з’явилося зворушливе відео з моментом прибуття військових.
Мережу зворушило відео, як військовий вперше подзвонив рідним після повернення з полону. Мама українського захисника дізналася про повернення свого сина прямо у момент, коли той лише вийшов з автобуса. При цьому син більше хвилювався не про себе, а про маму, і просив її не плакати, бо знав, що їй не можна хвилюватися.
Пізніше омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, що одного з військових у російському полоні піддали тортурам. Також він зазначив, що Росія неодноразово "згортала" списки зі своїми полоненими.
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