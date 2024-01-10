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"Мама, я в полоні": жінка розповіла про те, як боролася за повернення сина додому

Ангеліна Підвисоцька
10 січня 2024, 21:30
Український 24-річний захисник Юрій Гринаш повернувся з полону 3 січня.
обмен пленными
Мама військового розповіла про його перебування в полоні / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський

В Україну з російського полону повернувся український захисник Юрій Гринаш. Вона розповіла про те, як чоловік потрапив у полон та що вона робила для його звільнення. Про це повідомляє Еспресо.Захід.

Юрію Гринашу 24 роки. Він пішов на фронт добровольцем з початку повномасштабного вторгнення і воював у складі 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила.

"Казав, що йому набридли (росіяни - Главред)", - каже про рішення сина мама Оксана Гринаш.

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Востаннє жінка чула голос свого сина 24 березня 2022 року, коли Юрій воював на Луганщині. Після цього було затишшя і лише згодом жінка отримала від нього повідомлення з російською з чужого номера: "Мама, я в полоні". Цей номер жінка передала правоохоронцям.

"Я пів України підняла. Писала у координаційний штаб у Києві, СБУ та поліцію. За два роки вдалося отримати від сина два листи російською мовою. Писав, що дають їсти, все добре", - каже мама військового.

За кілька днів до повернення сина жінка побачила його ім'я у списках на обмін. Після довгої розлуки вона почула голос Юрія вже тоді, коли той перебував на підконтрольній Україні території.

"Розповідав про полон: спали по вісім годин, а стояли - 16, випускали на три хвилини на вулицю і було видно тільки небо. Тому ноги зараз в нього опухають. А ще казав буде їсти все, що приготуємо", - каже жінка.

Нині чоловік перебуває на реабілітації.

Обмін полоненими 3 січня

В Україну 3 січня з російського полону повернулися 230 українських військових. Серед них були захисники Маріуполя, острови Зміїний, бійці з Азовсталі, прикордонники та інші. Це найбільший обмін військовополоненими з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Серед тих, кого вдалося повернути, 48 осіб мали статус "зниклий безвісти".

Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін зазначив, що окупанти досі тримають у полоні велику кількість азовців. Вони знаходяться в "особливих", найбільш жорстоких умовах.

  • В Україну 3 січня повернулися 240 українських військових
    В Україну 3 січня повернулися 240 українських військових фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • В Україну 3 січня повернулися 240 українських військових
    В Україну 3 січня повернулися 240 українських військових фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • В Україну 3 січня повернулися 240 українських військових
    В Україну 3 січня повернулися 240 українських військових фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • В Україну 3 січня повернулися 240 українських військових
    В Україну 3 січня повернулися 240 українських військових фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • В Україну 3 січня повернулися 240 українських військових
    В Україну 3 січня повернулися 240 українських військових фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • В Україну 3 січня повернулися 240 українських військових
    В Україну 3 січня повернулися 240 українських військових фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • В Україну 3 січня повернулися 240 українських військових
    В Україну 3 січня повернулися 240 українських військових фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • В Україну 3 січня повернулися 240 українських військових
    В Україну 3 січня повернулися 240 українських військових фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • В Україну 3 січня повернулися 240 українських військових
    В Україну 3 січня повернулися 240 українських військових фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • В Україну 3 січня повернулися 240 українських військових
    В Україну 3 січня повернулися 240 українських військових t.me/dmytro_lubinetzs
  • В Україну 3 січня повернулися 240 українських військових
    В Україну 3 січня повернулися 240 українських військових t.me/dmytro_lubinetzs
  • В Україну 3 січня повернулися 240 українських військових
    В Україну 3 січня повернулися 240 українських військових t.me/dmytro_lubinetzs
  • В Україну 3 січня повернулися 240 українських військових
    В Україну 3 січня повернулися 240 українських військових t.me/dmytro_lubinetzs
  • В Україну 3 січня повернулися 240 українських військових
    В Україну 3 січня повернулися 240 українських військових t.me/Koord_shtab
  • В Україну 3 січня повернулися 240 українських військових
    В Україну 3 січня повернулися 240 українських військових t.me/Koord_shtab
  • В Україну 3 січня повернулися 240 українських військових
    В Україну 3 січня повернулися 240 українських військових t.me/Koord_shtab
  • В Україну 3 січня повернулися 240 українських військових
    В Україну 3 січня повернулися 240 українських військових t.me/Koord_shtab

Згодом у Мережі з'явилося зворушливе відео з моментом прибуття військових. На ньому видно як під'їжджають автобуси, з них виходять виснажені військові, які пробули у полоні багато місяців. Вони всі обіймаються, у багатьох на очах з'являються сльози.

Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів про те, що мінімум одного з військових у російському полоні піддали тортурам. Чоловік повернувся у поганому стані, втратив десятки кілограмів.

"Щодо окремої історії. Сьогодні повідомив один хлопець, що його декілька разів вивозили нібито на обмін, а потім повертали і казали, що від тебе відмовилась Україна. Весь цей час насправді російська сторона його не погоджувала на обмін", - розповів Лубінець.

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війна в Україні ЗСУ вторгнення Росії військовополонені обмін полоненими
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