Україна повернула додому з полону ще 22 захисники, серед них є поранені

Українські воїни брали участь у боях на різних напрямках. Найстаршому з наших воїнів виповнилося 54 роки, наймолодшому – 23.

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Додому з полону повернулися 22 захисники України / Фото: t.me/ermaka2022

У понеділок, 7 серпня, з російського полону додому повернулися ще 22 захисники України. Це бійці ЗСУ, з них два офіцери - військовослужбовці рядового та сержантського складу. Вони брали участь у боях на різних напрямках. Серед звільнених є поранені.

Як повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, найстаршому з наших воїнів виповнилося 54 роки, наймолодшому – 23 роки.

Захисники України повертаються додому / Фото: t.me/ermaka2022

Усі звільнені пройдуть курс фізичної та психологічної реабілітації, реінтеграції та отримають необхідне лікування за підтримки медиків.

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"Дякую Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими, всій нашій команді за цю роботу. Повинні виконати завдання президента і повернути всіх наших людей", - додав Єрмак.

Дивіться відео - Додому з полону повернулися 22 захисники України:

Українські воїни повернулися додому з полону / скріншот

Повернення героїв оборони Азовсталі в Україну

21 вересня 2022 року Україна та країна-агресор Росія провели в Чернігівській області обмін полоненими. Київ повернув 215 українських бійців, з них – 100 представників Азова. Серед них були 5 командирів оборони Азовсталі в Маріуполі – Денис Прокопенко, Святослав Паламар ("Калина"), Сергій Волинський ("Волина"), Денис Шлега та Олег Хоменко.

Обмін провели за посередництва Туреччини. Домовленості припускали, що командири підрозділів, які захищали Маріуполь від окупації агресором Росії, повинні були перебувати на території Турецької Республіки під протекцією президента Реджепа Ердогана.

8 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що командири оборони Азовсталі повертаються з Туреччини додому в Україну.

Прессекретар директора країни-окупанта Росії Дмитро Пєсков заявив, що офіційну Москву ніхто не поставив до відома про повернення додому командирів Азова. Кремль звинуватив Україну і Туреччину "в порушенні домовленостей" про перебування захисників Маріуполя в Турецькій Республіці.

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