Плачуть навколішки і цілують землю: Україна повернула з полону 95 героїв

В Україну повернулися полонені з Маріуполя, "Азовсталі", ЧАЕС, Зміїного та Бахмута.

https://glavred.net/ukraine/obmin-polonenimi-dodomu-vdalosya-povernuti-95-ukrajinciv-10477237.html Посилання скопійоване

В Україну вдалось повернути 95 полонених / Коллаж: Главред, фото: t.me/ermaka2022, t.me/dashazarivna

В Україну в рамках обміну військовополоненими повернулись 95 людей. Серед них є сержанти та офіцери. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Вдалося повернути полонених з Маріуполя, ЧАЕС, "Азовставлі", острова Зміїного та з-під Бахмута. Серед них бійці ЗСУ, Нацгвардії та прикордонники.

Також вдалося повернути учасників спецоперації, які летіли на гелікоптері в оточений Маріуполь.

відео дня

"Багато наших перебували в полоні пораненими", - зазначив Єрмак.

Обмін полоненими між Україною та РФ

Нагадаємо, 4 лютого закінчився новий етап обміну полоненими між Україною і російськими агресорами. З ворожих катівень повернулися 116 українських бійців. Єрмак тоді повідомив, що серед звільнених українців – захисники Маріуполя, херсонські партизани, снайпери з Бахмутського напрямку та інші герої.

Також 16 лютого відбувся великий обмін полоненими між Україною та Росією. Додому повернулися 100 українських воїнів і один цивільний. Серед звільнених військових були нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ. 94 з них – захисники Маріуполя, включаючи 63 воїна з "Азовсталі".

7 березня Україна провела черговий масштабний обмін полоненими з РФ, в результаті якого додому вдалося повернути 126 наших захисників і чотирьох захисниць. Це воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, ДССТ.

Також Україна під час чергового обміну військовополоненими 26 квітня повернула з російського полону 44 українця. Серед них 42 – військовослужбовці, з яких 36 рядових та шестеро офіцерів, а також двоє цивільних.

Інші новини: