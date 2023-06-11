Плачуть навколішки і цілують землю: Україна повернула з полону 95 героїв

В Україну в рамках обміну військовополоненими повернулись 95 людей. Серед них є сержанти та офіцери. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.
Вдалося повернути полонених з Маріуполя, ЧАЕС, "Азовставлі", острова Зміїного та з-під Бахмута. Серед них бійці ЗСУ, Нацгвардії та прикордонники.
Також вдалося повернути учасників спецоперації, які летіли на гелікоптері в оточений Маріуполь.
"Багато наших перебували в полоні пораненими", - зазначив Єрмак.
Обмін полоненими між Україною та РФ
Нагадаємо, 4 лютого закінчився новий етап обміну полоненими між Україною і російськими агресорами. З ворожих катівень повернулися 116 українських бійців. Єрмак тоді повідомив, що серед звільнених українців – захисники Маріуполя, херсонські партизани, снайпери з Бахмутського напрямку та інші герої.
Також 16 лютого відбувся великий обмін полоненими між Україною та Росією. Додому повернулися 100 українських воїнів і один цивільний. Серед звільнених військових були нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ. 94 з них – захисники Маріуполя, включаючи 63 воїна з "Азовсталі".
7 березня Україна провела черговий масштабний обмін полоненими з РФ, в результаті якого додому вдалося повернути 126 наших захисників і чотирьох захисниць. Це воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, ДССТ.
Також Україна під час чергового обміну військовополоненими 26 квітня повернула з російського полону 44 українця. Серед них 42 – військовослужбовці, з яких 36 рядових та шестеро офіцерів, а також двоє цивільних.
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