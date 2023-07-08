Редис, Волина та інші герої оборони Азовсталі повертаються з Туреччини додому

Українські командири, які керували обороною Азовсталі в Маріуполі, повертаються в Україну з Туреччини, де вони були після російського полону.

https://glavred.net/ukraine/ukraina-vernula-domoy-geroev-azovstali-10484131.html Посилання скопійоване

Командири Азовсталі та президент Зеленський / Телеgram-канал Володимира Зеленського

Командири оборони Азовсталі Денис Прокопенко, Сергій Волинський, Святослав Паламар, Олег Хоменко та Денис Шлега повертаються з Туреччини додому. Захисники Маріуполя перебували там після звільнення з полону країни-агресора Росії. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

У своєму Telegram-каналі він опублікував відео з українськими героями і повідомив, що військові їдуть додому.

"Повертаємося додому з Туреччини і повертаємося додому наших героїв. Українські воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега нарешті будуть з рідними. Слава Україні!"- сказав Зеленський.

відео дня

Дивіться відео, як герої Азовсталі повертаються додому

Зеленський вітає командира Азова Редіса Дениса Прокопенка / скріншот Главред

Хто повертається додому

Денис Прокопенко Редис - командир Азова;

Сергій Волинський Волина - виконуючий обов'язки 36-ї окремої бригади морської піхоти;

Святослав Паламар Калина - заступник командира Азова;

Олег Хоменко - майор Нацгвардії України;

Денис Шлега - полковник Нацгвардії України.

Зеленський та командири Азовсталі на борту літака / Telegram-канал Володимира Зеленського

Командири оборони Азовсталі в Туреччині

Київ і Москва 21 вересня минулого року в Чернігівській області провели обмін полоненими. Україна повернула 215 українських військових, в тому числі і понад 100 бійців Азова. Серед них були 5 командирів оборони Азовсталі – Денис Прокопенко, Святослав Паламар ("Калина"), Сергій Волинський ("Волина"), Денис Шлега та Олег Хоменко.

Обмін відбувся за посередництва Туреччини. Згідно з домовленостями, командири підрозділів захисників Маріуполя повинні були знаходиться у Турецькій республіці під протекцією президента Реджепа Ердогана.

Тоді до Росії відправили 55 осіб, у тому числі і кума Путіна Віктора Медведчука, якого в Україні підозрюють у державній зраді. Тільки за одного Медведчука Київ повернув додому 200 українців.

Інші новини: