У Росії загинула одна з найпопулярніших учасниць КВН

У терористичній Росії повідомили про те, що загинула одна з найпопулярніших учасниць КВН — Олена Рибалко.
Як повідомляють російські пропагандистські телеграм-канали, жінка була учасницею команди КВН "Втомлені сонцем".
Інформацію про її смерть підтвердили чоловік артистки та Міжнародний союз КВН. Рибалко було 53 роки.
Гумористка загинула в Адлері, коли переходила дорогу в недозволеному місці. Від отриманих травм вона померла на місці.
Олена Рибалко — одна з найпомітніших учасниць команди КВН "Втомлені сонцем". Вона виступала разом з Михайлом Галустяном та Олександром Реввою у Вищій лізі КВН наприкінці 1990-х — на початку 2000-х років. Команда стала чемпіоном Вищої ліги у 2003-му.
Що таке КВН
КВН — телевізійні гумористичні ігри, в яких команди різних колективів (навчальних закладів, вишів, підприємств, міст тощо) змагаються у гумористичних відповідях на задані питання, імпровізаціях на задані теми, розігруванні заздалегідь підготовлених сцен тощо.
